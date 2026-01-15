NOUVEAU : Des portes ouvertes en soirée à l'ITAQ!

LA POCATIÈRE et SAINT-HYACINTHE, QC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) annonce la tenue d'une toute nouvelle formule de portes ouvertes en soirée. Conçue pour les futurs étudiants et étudiantes qui ne peuvent se déplacer le samedi, cette activité offerte un soir de semaine leur propose une plus grande flexibilité afin de découvrir les programmes dédiés à l'agroalimentaire à l'Institut.

Portes ouvertes à l'ITAQ (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

Un jeudi soir bien investi

Déjà plus de 150 personnes sont inscrites aux soirées portes ouvertes ! Il suffit de remplir le formulaire ici ecoutetavoix.ca pour réserver votre place. On vous attend le jeudi 22 janvier de 18 h à 20 h, au campus de Saint-Hyacinthe et le jeudi 29 janvier, également de 18 h à 20 h, au campus de La Pocatière. Le popcorn et le stationnement sont gratuits.

On paie votre frais de traitement de dossier

Afin de vous faciliter la tâche lors de votre demande d'admission sur les plateformes du Service régional d'admission du Montréal métropolitain (SRAM) ou du Service régional d'admission au collégial au Québec (SRACQ), l'ITAQ paiera les frais de traitement de dossier si vous complétez la demande sur place, en plus de vous aider étape par étape.

Étant le seul établissement francophone de formation collégiale à se consacrer exclusivement à l'agroalimentaire au Québec, l'ITAQ offre un milieu de vie et d'apprentissage où il est possible de développer son plein potentiel dans des champs d'intérêt variés : agriculture, agroalimentaire, agroenvironnement, horticulture et domaine équin.

Étudiant d'un jour jusqu'à la fin de février

Enfin, rien de mieux que de vivre le quotidien d'un étudiant de l'ITAQ grâce à la formule « Étudiant d'un jour » pour confirmer un choix de programme. L'inscription à cette activité, est présentement en cours via la même page : ecoutetavoix.ca

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca .

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell. : 450 513-2513, [email protected]