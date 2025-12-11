La ferme-école Lapokita de l'ITAQ amorce une nouvelle phase de développement

LA POCATIÈRE, QC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) annonce une nouvelle phase de développement pour la ferme-école Lapokita, un organisme à but non lucratif (OBNL) partenaire du campus de La Pocatière. Comme plusieurs infrastructures pédagogiques liées à l'ITAQ, la ferme-école est gérée par un conseil d'administration indépendant qui collabore étroitement avec l'Institut afin de soutenir sa mission de formation pratique.

Ferme-école Lapokita de l'ITAQ, à La Pocatière (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

Dans ce contexte, l'ITAQ et le conseil d'administration actuel de la ferme-école ont convenu de travailler conjointement à la mise en place d'un nouveau plan stratégique, à renforcer la gouvernance ainsi que d'améliorer les pratiques de gestion. Ce plan servira à optimiser les opérations et concentrer les efforts sur plusieurs priorités clés :

Offrir aux étudiants des milieux d'apprentissage modernes de haute qualité et conçus pour les besoins pédagogiques

Assurer des installations sécuritaires et conformes

Garantir le respect du bien-être animal

S'appuyer sur une gouvernance rigoureuse, engagée et transparente

Optimiser les opérations quotidiennes de la ferme

Par ailleurs, le directeur adjoint actuel a quitté ses fonctions le 9 décembre dernier. Un processus de recrutement sera lancé sous peu afin d'identifier une nouvelle personne à la direction des opérations. D'ici là, l'équipe de la direction des études de l'ITAQ veillera au bon fonctionnement des opérations.

Le CA actuel de la ferme-école appuie pleinement les démarches de l'ITAQ et s'est engagé à porter ces travaux, notamment en renforçant son rôle stratégique. L'ITAQ a officiellement mandaté le CA pour piloter ce travail structurant au bénéfice de la mission éducative de la ferme.

« Nous sommes dans un moment charnière qui nous permet de consolider nos bases et de moderniser notre façon de faire. L'appui du CA de la ferme-école est essentiel, et ensemble, nous mettons en place les conditions pour offrir aux étudiants un milieu d'apprentissage exemplaire », affirme Karine Mercier, directrice générale de l'ITAQ.

L'ITAQ demeure pleinement engagé à soutenir ses OBNL partenaires, qui jouent un rôle essentiel dans la formation pratique et immersive offerte à ses étudiants.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca .

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Geneviève Desruisseaux-Labranche, Directrice des communications et du secrétariat général, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell.: 514 886-5693, [email protected]