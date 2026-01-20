Nouvelles formations spécialisées pour les artisans du vin au Québec

Déjà partenaire actif dans la mise en place de formations techniques, le CVQ travaille depuis plusieurs mois avec l'équipe de l'ITAQ pour enrichir l'offre actuelle et répondre aux besoins concrets du terrain. « On sent un véritable engagement de l'ITAQ à soutenir notre filière. Cette collaboration illustre la volonté d'une institution spécialisée, bien au fait des réalités du terrain, de miser sur le potentiel du vin québécois et de ses artisans », affirme Mélanie Gore, directrice générale du Conseil des vins du Québec.

Des formations arrimées aux besoins du secteur offertes cet hiver

De la collaboration entre l'ITAQ et le CVQ sont nées des formations conçues pour répondre aux enjeux spécifiques des vignerons :

Taille avancée - Taille douce et épamprage : comprendre et maîtriser les techniques précises de taille afin d'optimiser la structure des plants et réduire les maladies du bois.

Santé des sols, fertilisation et besoins nutritifs de la vigne : Approfondissez les principes de la santé des sols, les stratégies de fertilisation et l'équilibre nutritif essentiel à la vigne pour optimiser rendement et qualité.

Ces formations, offertes en ligne ou en présence, s'inscrivent dans une volonté commune de professionnaliser le secteur viticole québécois et d'accompagner les vignerons, employés de vignoble, étudiants et passionnés d'améliorer leurs pratiques. Elles s'ajoutent à l'offre déjà bien garnie cet hiver. Elles s'adressent également aux producteurs agricoles, notamment :

ABC du raisin de table : préparer le sol, contrôler les mauvaises herbes, irriguer, fertiliser et tailler pour la fructification.

Défauts des boissons alcooliques : identifier, analyser et corriger les défauts sensoriels du vin et autres boissons alcooliques.

Taille de la vigne, concept et pratique : tailler la vigne selon les objectifs de production, en respectant la physiologie de la plante et les conditions du terrain.

« Les attentes montent, les marchés évoluent et les savoir-faire doivent suivre. La précision technique fait une réelle différence, autant sur la qualité du produit que sur la pérennité des entreprises. Ces formations visent à renforcer cette précision dans les pratiques quotidiennes. », souligne Christine Ferland, directrice de la formation continue de l'ITAQ.

Avec plus de 180 vignobles répartis dans plusieurs régions du Québec, la viticulture québécoise connaît une croissance constante. Offrir un accès à des formations de qualité représente un levier essentiel pour soutenir cette évolution.

