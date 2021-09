Un nouveau sondage sur PROLINE+ montre que 62 % des parieurs de l'Ontario sont enthousiasmés par l'idée de placer des mises simples légales

« Nous sommes ravis d'être les premiers à offrir aux Ontariens ce qu'ils nous ont dit rechercher : une plateforme fiable et de première qualité qui complète leur écoute des sports , a déclaré David Pridmore, dirigeant principal, Numérique et Stratégie, d'OLG. Depuis le lancement de notre service de mises sportives en ligne, PROLINE+, à la fin d'août, nous avons déjà traité plus de 6 millions de dollars en mises, et nous nous attendons à ce que la plateforme gagne en popularité à mesure que plus de sports et de ligues commencent leur nouvelle saison et que notre base de joueurs continue de croitre. »

Le sondage sur PROLINE+ a aussi révélé que 37 % des parieurs et 44 % des parieurs fréquents (définis comme étant des personnes qui placent une mise au moins une fois par semaine) étaient intéressés à miser sur les types de mise Spécialité, qui comprennent les résultats de cérémonies de remise de prix comme ceux qui seront attribués cette fin de semaine pour le meilleur du divertissement télévisé. Les Ontariens ont dit qu'ils étaient enthousiasmés par l'idée de placer des mises en toute sécurité au moyen d'une option comme PROLINE+, qui encourage le jeu responsable et comporte des outils pour les joueurs et des documents éducatifs tirés du programme primé Jouez sensé d'OLG.

« PROLINE+ est une plateforme en ligne concurrentielle qui répond aux demandes des parieurs sportifs de l'Ontario à tous les niveaux, a affirmé Rhea Jankowski, directrice, Commercialisation et exploitation des jeux sportifs numériques, d'OLG. Nous nous concentrons extrêmement sur les besoins de nos joueurs et continuerons de chercher de nouvelles occasions, de nouveaux sports et de nouveaux types de mise pour qu'ils demeurent intéressés. Nous connaissons nos clients et voulons leur donner ce qu'ils veulent. »

Le sondage a révélé qu'un parieur sportif fréquent sur trois de l'Ontario a eu une mauvaise expérience en utilisant une application ou un site Web du marché gris pour placer une mise en ligne dans le passé. Un peu moins de la moitié des parieurs sportifs de l'Ontario placent une mise au moins une fois par mois, tandis que près d'un parieur sur quatre place une mise au moins une fois par semaine. Un peu plus du quart de tous les parieurs sportifs et la moitié des parieurs fréquents ont dit placer des mises plus souvent pendant la pandémie de COVID-19 qu'avant, en partie parce que cela compensait le fait qu'ils ne pouvaient assister à des matchs.

Satisfaction des joueurs : plus de la moitié des parieurs sportifs de l' Ontario interrogés ont dit que placer des mises était une excellente source de divertissement qui rendait l'écoute des matchs encore plus amusante.

45 % des répondants ont dit que miser sur des sports leur donne un sujet de conversation avec leurs amis. Redonner : plus de la moitié des joueurs interrogés disent qu'il y a plus de chances qu'ils utilisent PROLINE+ pour placer des mises sportives en sachant que 100 % des recettes demeureront en Ontario pour contribuer au financement des priorités du gouvernement, comme les soins de santé.

47 % des parieurs fréquents ne regarderaient pas autant de matchs s'ils ne misaient pas. Impact de la COVID-19 : 24 % des personnes interrogées ont dit qu'elles vont assister à plus de matchs dans les 12 prochains moins qu'avant la pandémie, et 27 % des personnes interrogées ont dit que miser sur leur équipe préférée pendant la pandémie de COVID-19 a compensé le fait qu'elles ne pouvaient assister à des matchs.

À propos de PROLINE+ : PROLINE+ est offert en ligne sur tous les appareils et propose des cotes dynamiques et concurrentielles, de nouveaux sports et types de mises et de nouvelles façons de miser, comme les mises simples sur un événement et les mises en direct. Il y a des milliers d'options de mises disponibles à tout moment, y compris toutes les ligues sportives majeures en Amérique du Nord ainsi que certains sports internationaux populaires. PROLINE+ est le seul site légal de mises sportives de l'Ontario; la totalité des recettes provenant de PROLINE+ est réinvestie dans les priorités de la province qui améliorent la qualité de vie de tous les Ontariens. De plus, PROLINE+ encourage le jeu responsable et comporte des outils pour les joueurs et des documents éducatifs du programme mondialement reconnu Jouez sensé d'OLG. Un compte OLG.ca actif est nécessaire, et les joueurs doivent être âgés de 19 ans ou plus et se trouver en Ontario.

À propos du sondage sur PROLINE+ : Le sondage a été réalisé par Hill+Knowlton Stratégies au nom d'OLG. Au total, 1 000 résidents de l' Ontario ont été interrogés entre le 16 et le 23 août 2021. L'échantillon a été sélectionné au hasard à partir de LEO, le groupe de répondants potentiels à des sondages de Léger. Tous les répondants avaient l'âge légal pour jouer et avaient déjà misé de l'argent sur des sports en ligne ou au moyen d'une loterie sportive en magasin ou à un kiosque. Un échantillon aléatoire de cette taille est associé à une marge d'erreur de ±3 %, 19 fois sur 20. Les parieurs fréquents sont définis comme étant des répondants qui ont dit placer des mises sportives au moins une fois par semaine.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards $ à la Province et aux résidents de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement, la prévention et la recherche liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Tout pour ici -- 100 % des profits d'OLG sont investis en Ontario.

