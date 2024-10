TORONTO, le 7 oct. 2024 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario est ravie d'avoir été sélectionnée pour accueillir la conférence et le salon professionnel annuels 2025 de la North American Association of State and Provincial Lotteries (« NASPL »), qui auront lieu dans la magnifique ville de Niagara Falls (Ontario).

La Conférence annuelle et le salon professionnel 2025 de la NASPL se tiendront du 9 au 12 septembre 2025. La conférence rassemble des gens de partout dans le monde, notamment du Canada et des États-Unis, et met l'accent sur la sensibilisation, le réseautage et la progression du secteur.

« Nous nous réjouissons d'accueillir la conférence de la NASPL en 2025 -- l'année même où OLG célèbre les 50 ans du divertissement et des sensations fortes qu'elle offre aux Ontariens, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Au cours des 50 dernières années, le secteur de la loterie en Amérique du Nord a grandement évolué, et nous sommes fiers de prendre part à un événement qui explorera les possibilités qui s'offriront au secteur de la loterie au cours des 50 prochaines années et ultérieurement. »

OLG collabore avec la NASPL à l'élaboration pour la conférence 2025 d'une liste de conférenciers et de groupes d'experts qui se pencheront sur l'avenir de la loterie. Les sujets seront notamment les défis et les occasions que représente l'intelligence artificielle, l'importance de solides protocoles de cybersécurité et les stratégies pour attirer de nouveaux publics.

« Grâce à ses membres représentant 53 organismes de loterie en Amérique du Nord, la NASPL agit comme plateforme de partage de recherches et données exclusives, de normes et de pratiques exemplaires, ainsi que des occasions de réseautage et d'apprentissage, a expliqué David Gale, directeur général de la NASPL. Notre conférence annuelle est au cœur de cet objectif. Cette année, nous sommes aussi heureux de retrouver notre salon professionnel annuel, qui met en vedette la communauté de fournisseurs et les membres associés partenaires qui sont des contributeurs essentiels à notre mission. Nous sommes ravis de tenir cet événement sectoriel phare à Niagara Falls, au Canada, en 2025. »

Pour en savoir plus sur la NASPL et la conférence annuelle, visitez https://www.naspl.org [en anglais seulement].

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 59 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLG_ca

Retrouvez-nous sur Facebook/Instagram @OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English



Cliquez ic i si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

SOURCE OLG

INFORMATION : RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716