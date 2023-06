L'enquête de LG démontre que près des trois quarts des Canadiens se sentent plus calmes après avoir nettoyé un désordre et qu'une fois commencée, la tâche n'est pas aussi ardue que prévu.

TORONTO, le 8 juin 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage commandé par LG Electronics Canada (LG) démontre l'association positive entre le nettoyage, le bien-être et la santé mentale. Cependant, en ce qui concerne le nettoyage, près des trois quarts des Canadiens (74 %) ont reconnu qu'ils ne s'acquittaient pas aussi souvent de cette tâche qu'il le faudrait.

Le sondage Clean Well CordZeroMC de LG révèle que 90 % des Canadiens sont d’avis qu’un espace propre améliore leur santé mentale. Un peu plus de la moitié (51 %) reconnaissent qu’ils aimeraient davantage faire du ménage s’ils disposaient de meilleurs outils. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Pour mieux comprendre l'importance du nettoyage et la corrélation avec la santé mentale des Canadiens, LG a créé le sondage Clean Well CordZeroMC de LG. Les résultats montrent qu'une majorité écrasante (90 %) de Canadiens estiment qu'un espace propre améliore leur santé mentale.

Le rapport indique que le bien-être est important pour la quasi-totalité (95 %) des Canadiens interrogés, et la majorité (68 %) d'entre eux affirment consacrer du temps chaque semaine pour prioriser leur santé mentale. Les aspects de ce processus sont largement répandus; la quasi-totalité des gens reconnaissant que l'exercice physique (88 %), le sommeil (98 %), le maintien d'une alimentation saine (91 %), passer du temps avec les proches (95 %) et la création d'un espace propre (85 %) sont des pratiques importantes qui favorisent le bien-être.

En outre, 75 % des personnes interrogées reconnaissent qu'elles ressentent une légère augmentation de leur niveau de stress lorsqu'elles voient un espace à nettoyer ou à désencombrer. Inversement, une fois la tâche accomplie, elles en retirent des bienfaits. En effet, une grande majorité des personnes interrogées se disent plus calmes (78 %), plus motivées (75 %) et plus concentrées (73 %).

« Nous avons appris ces dernières années que la santé mentale et physique est une richesse et qu'en plus d'être en bonne compagnie et de manger sainement, il est important de consacrer du temps à prendre soin de soi », déclare Nadia Addesi, experte en bien-être et défenseure de la santé mentale, qui a collaboré avec LG dans le cadre ce sondage. « Même si cela n'apporte pas autant d'endorphines qu'une bonne nuit de sommeil ou un dîner entre amis, le nettoyage est un élément important de la trousse à outils du bien-être. Un espace propre peut réduire l'anxiété, améliorer la concentration et procurer un sentiment d'accomplissement et de tranquillité d'esprit. »

L'un des éléments clés d'une expérience de nettoyage simple, efficace et pratique est de disposer des bons outils.

La borne tout-en-unMC CordZeroMC de LG offre une performance de nettoyage supérieure pour tenir à distance la saleté, la poussière et les poils d'animaux. Les caractéristiques de cet aspirateur-balai sans fil innovant sont les suivantes :

L'élégante borne tout-en-un MC vide automatiquement le bac à poussière chaque fois que l'aspirateur est placé sur la station d'accueil. Elle permet également de recharger les deux batteries rechargeables et amovibles de l'aspirateur, qui offrent jusqu'à 120 minutes de nettoyage ininterrompu[1]. La station d'accueil offre également un rangement dissimulé pratique pour les outils et les accessoires, notamment la buse universelle, qui élimine la poussière, la saleté et les poils d'animaux des tapis et des planchers en bois dur, l'outil tout usage 2 en 1 (brosse ou buse pour planchers en bois dur) et l'outil plat à utiliser dans les coins et les petits espaces.

Grâce à la technologie Kompressor MD de LG, il suffit d'appuyer sur le levier Kompressor MD pour comprimer la saleté, la poussière et les poils d'animaux collectés dans le bac pour en augmenter sa capacité.

La borne tout-en-unMC CordZeroMC de LG est compatible avec l'application LG ThinQMD, qui permet aux utilisateurs de consulter l'historique de nettoyage et de vérifier les diagnostics du produit depuis leur téléphone intelligent.

Près des trois quarts (74 %) des personnes interrogées reconnaissent qu'elles devraient probablement nettoyer davantage. Toutefois, en dépit de ses avantages, il est évident que le ménage n'est pas une tâche que les Canadiens apprécient particulièrement ou dont ils ont hâte de s'acquitter. En particulier, certains déclarent se sentir dépassés (32 %), stressés (23 %) ou s'ennuyer (29 %) lorsqu'ils pensent au ménage. Le principal obstacle au nettoyage est la procrastination, vécue par plus de la moitié (54 %) des personnes interrogées, suivie par un emploi du temps trop chargé (41 %) et la conviction que tout redeviendra désordonné (34 %).

Et si plus de la moitié des personnes interrogées (57 %) reconnaissent que le ménage leur procure un sentiment de productivité, très peu déclarent que c'est une activité qui leur inspire un sentiment d'excitation (5 %) ou d'énergie (16 %). Lorsqu'on compare le ménage à d'autres tâches moins intéressantes, certains préfèrent même boire du café froid (40 %), monter dix étages (37 %), payer leurs impôts (28 %) ou aller chez le dentiste (27 %), bien qu'un peu plus de la moitié (51 %) reconnaissent qu'ils aimeraient davantage faire du ménage s'ils disposaient de meilleurs outils.

Toutefois, la majorité des Canadiens (80 %) estiment qu'il est un peu plus facile de terminer une tâche de nettoyage lorsqu'ils commencent avec une petite surface ou qu'ils la répartissent sur toute la semaine (61 %). Nadia Addesi souligne que la corvée de nettoyage peut sembler insurmontable s'il y a trop de choses à faire en même temps et que le fait de la diviser en tâches plus petites aide à avoir une meilleure motivation pour effectuer le travail.

« Le ménage ne devrait pas nécessairement prendre beaucoup de temps, être éprouvant ou nécessiter de sortir des objets lourds du placard », souligne madame Addesi. «Tout comme pour l'alimentation ou l'exercice physique, il est important de s'assurer que nous ne laissons pas les obstacles - comme les contraintes de temps ou des outils inefficaces - nous empêcher d'adopter une pratique de bien-être mental qui soit bénéfique pour nous. En fait, pour s'assurer que le nettoyage contribue au bien-être mental, il faut prendre quelques mesures et disposer des bons outils pour que le processus s'intègre sans effort dans votre routine quotidienne. »

Voici quelques autres résultats importants de l'enquête :

90 % des Canadiens estiment qu'un espace propre améliore leur santé mentale.

80 % des Canadiens estiment qu'un espace propre améliore leur santé physique.

74 % des Canadiens pensent qu'ils devraient probablement nettoyer davantage.

51 % des Canadiens estiment que de meilleurs outils de nettoyage leur permettraient d'aimer davantage le ménage.

56 % des Canadiens n'aiment pas faire le ménage.

95 % des Canadiens reconnaissent qu'il est important pour eux de prendre soin de leur santé mentale.

50 % des Canadiens se sentent facilement dépassés ou anxieux.

88 % des Canadiens savent qu'une maison propre et bien rangée a un effet positif sur leur santé mentale.

85 % des Canadiens pensent que la création d'un espace propre est importante pour le maintien de la santé mentale et du bien-être.

27 % des Canadiens prennent rarement ou jamais le temps de s'occuper de leur santé mentale, et seulement 27 % le font quotidiennement.

78 % des Canadiens se sentent plus calmes après avoir rangé et nettoyé.

75 % des Canadiens se sentent plus stressés lorsqu'ils voient du désordre ou une maison désordonnée.

74 % des Canadiens estiment qu'une fois qu'ils ont commencé à faire le ménage, ils se rendent compte que ce n'est pas aussi accablant qu'ils le pensaient.

Les trois principales caractéristiques d'un aspirateur : puissance d'aspiration (81 %), prix (73 %), portabilité et facilité de vidage du bac (48 % chacun).

Aspects les plus frustrants d'un aspirateur : mauvaise aspiration (95 %), poussière et débris épars (82 %), lourdeur de l'aspirateur (82 %).

38 % des Canadiens choisiraient probablement un aspirateur de LG.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont la gamme d'aspirateurs CordZeroMC de LG contribue à l'innovation pour une vie meilleure, visitez le site https://www.lg.com/ca_fr/aspirateurs.

* À propos de ce sondage

Telles sont les conclusions d'une étude/d'un sondage mené en ligne du 24 au 29 mai 2023 auprès d'un échantillon représentatif de 1 508 Canadiens membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été effectué en anglais et en français à l'échelle nationale. La base d'échantillonnage a été équilibrée et pondérée en fonction de l'âge, du genre, de la région et du niveau d'éducation, conformément aux données du dernier recensement. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

_____________________________________ 1 En mode normal sans buse électrique, en utilisant les deux batteries.

