OTTAWA, ON, le 13 sept. 2021 /CNW/ - Alors que commence la dernière semaine des élections fédérales, un nouveau sondage mené au nom de l'Association médicale canadienne (AMC) confirme qu'un solide engagement envers les soins de santé permettra d'obtenir le soutien des électeurs.

Autrefois considéré comme une source de fierté nationale, le système de santé du Canada est devenu pour la population le domaine nécessitant les investissements les plus urgents du fédéral (24 %), devant l'économie (22 %) et le logement abordable (21 %). Les changements climatiques et la gestion de la pandémie suivent de près, ce qui indique clairement que les électeurs accordent une grande importance à la santé, à l'emploi et au logement, tout en reconnaissant que les changements climatiques et la pandémie sont et resteront des éléments perturbateurs dont les effets doivent être gérés et atténués.

« Les électeurs transmettent un message très clair aux partis politiques et aux candidats - ils veulent des engagements fédéraux pour remettre notre système de santé sur pied, explique la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC. Il est temps de bouger et de faire preuve de leadership. Les Canadiens sont prêts à vous soutenir. »

Plus de 90 % des Canadiens reconnaissent que des investissements fédéraux dans la santé sont nécessaires pour améliorer le système, et qu'il faut offrir un soutien et des investissements additionnels pour les travailleurs de la santé et améliorer la collaboration entre les provinces et le gouvernement fédéral.

Autres résultats clés :

6 répondants sur 10 disent qu'ils vont voter pour le parti politique qui traite la santé de tous les Canadiens en priorité;

89 % des répondants sont d'avis que les soins de longue durée doivent être améliorés pour les aînés et que les aînés méritent de meilleurs soins de longue durée;

87 % des répondants estiment que le soutien aux travailleurs de la santé va améliorer l'accès aux soins et assurer la qualité des soins;

76 % des répondants pensent que le gouvernement fédéral doit se préparer à affronter la prochaine pandémie;

75 % des répondants croient que la lutte aux changements climatiques va améliorer la santé de tous les Canadiens, en particulier celle des générations futures;

66 % des répondants considèrent que la réconciliation avec les peuples autochtones va améliorer leur santé et les résultats en santé.

Méthodologie : Le sondage a été mené par Abacus Data auprès de 2 000 adultes admissibles au vote du 3 au 6 septembre 2021. Un échantillon aléatoire issu d'une série de panels des partenaires de la plateforme Lucid a été invité à y répondre. Il s'agit en général de panels de sondage avec option d'inclusion confirmée, qui sont appariés en vue d'éliminer les biais potentiels des données tirées d'une seule source. De toutes les personnes invitées, 3 137 ont participé au sondage. Il nous est cependant impossible de déterminer combien ont été invités au départ. Parmi les 3 137 participants, 2 000 (63,7 %) ont rempli le sondage en entier; 453 (14,4 %) étaient admissibles, mais ne sont pas allés jusqu'à la fin, et 684 (21,8 %) ont été exclus. La marge d'erreur pour un échantillon aléatoire probabiliste comparable de cette taille est de ± 2,17 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction des données du recensement afin que l'échantillon soit représentatif de la population canadienne selon l'âge, le sexe, le niveau de scolarité et les régions. Dans certains cas, les résultats ne totalisent pas 100 % en raison de l'arrondissement.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

Autorisé par l'Association médicale canadienne, amc.ca, 1 888 855-2555.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations avec les médias de l'AMC, [email protected], 613 807-0457