Cela dit, pour faire progresser l'adoption des VE, il faut répondre aux préoccupations des consommateurs en ce qui concerne l'autonomie, le rendement des batteries en hiver, les temps de recharge, les réseaux électriques, les mesures incitatives et la capacité de charger la batterie presque n'importe où et n'importe quand. La grande majorité des répondants ( 90 % ) ont affirmé devoir faire beaucoup plus de recherches pour trouver le véhicule électrique qui leur convient.

« Nous avons constaté que les Canadiens sont prêts à passer à des véhicules électriques sans émissions, mais ils s'attendent à des améliorations de l'infrastructure et souhaitent faire confiance à une technologie des batteries adaptée à notre climat avant de s'engager pleinement, a déclaré Peter Hatges, associé et leader national, Automobile, KPMG au Canada. Le navire a quitté le port. L'électrification de l'industrie automobile ne reculera pas. Au fur et à mesure que la production des VE augmentera, les constructeurs d'automobiles établis devront prêter une attention particulière aux désirs et aux besoins des consommateurs. Les résultats de notre sondage révèlent que la fidélité à la marque n'est pas aussi forte que les constructeurs d'automobiles pourraient le penser. »

Principales conclusions du sondage :

71 % des Canadiens envisageraient d'acheter un véhicule entièrement électrique lors de leur prochaine acquisition de véhicule. Les résultats sont semblables à ceux d'une étude menée par KPMG l'an dernier, dans laquelle près de sept répondants sur dix (68 %) qui prévoyaient d'acheter un nouveau véhicule dans les cinq années à venir avaient déclaré qu'ils se procureraient probablement un véhicule hybride ou entièrement électrique.

des Canadiens envisageraient d'acheter un véhicule entièrement électrique lors de leur prochaine acquisition de véhicule. Les résultats sont semblables à ceux d'une étude menée par KPMG l'an dernier, dans laquelle près de sept répondants sur dix (68 %) qui prévoyaient d'acheter un nouveau véhicule dans les cinq années à venir avaient déclaré qu'ils se procureraient probablement un véhicule hybride ou entièrement électrique. 77 % des répondants en Colombie-Britannique et 74 % de ceux en Ontario envisageraient d'acheter un VE la prochaine fois qu'ils seront à la recherche d'un véhicule.

Plus des trois quarts des représentants de la génération Y envisagent d'acheter des VE, dont 77 % des répondants âgés de 25 à 34 ans et 76 % des répondants âgés de 35 à 44 ans, affirmant penser à se procurer un VE lors de leur prochaine acquisition.

76 % des ménages possédant deux voitures envisageraient de se procurer un VE lors de leur prochain achat.

75 % des ménages dont le revenu annuel se situe entre 50 000 $ et 150 000 $ envisageraient d'acheter un VE lors de leur prochain achat de véhicule.

) d'entre eux affirment que leur intérêt pour l'achat d'un véhicule hybride rechargeable a augmenté par rapport à l'an dernier. Près de quatre Canadiens sur cinq (79 %) affirment qu'ils ne prendront même pas en considération un VE dont l'autonomie est inférieure à 400 km, comparativement à 77 % lors du sondage de l'an dernier.

(79 %) affirment qu'ils ne prendront même pas en considération un VE dont l'autonomie est inférieure à 400 km, comparativement à 77 % lors du sondage de l'an dernier. 64 % croient que les VE ne sont pas fiables dans le cadre des hivers rigoureux du Canada , comparativement à 67 % l'an dernier. Fait intéressant, les femmes s'avèrent plus sceptiques que les hommes (69 %, comparativement à 60 %, respectivement).

Bouleversement de l'industrie en vue : la technologie des batteries est la clé

Comme l'indique le rapport de KPMG au Canada, les trois principales marques que les acheteurs potentiels de VE au Canada sont les plus susceptibles de se procurer sont les suivantes : Tesla et Toyota (presque à égalité), ainsi que Honda, loin derrière au troisième rang.

Près de neuf Canadiens sur dix (89 %) affirment que le secteur de l'automobile est « important pour le Canada » et souhaitent que des mesures soient prises pour accroître la production de VE au pays ainsi que pour défendre l'industrie contre les menaces externes qui pourraient nuire aux exportations canadiennes.

Pourtant, plus de trois Canadiens sur cinq (62 %) mentionnent préférer acheter un VE d'une entreprise spécialisée dans les automobiles alimentées par batterie, dont aucune n'est actuellement fabriquée au Canada. De plus, près de la moitié (49 %) achèteraient un VE fabriqué par une grande entreprise de technologie, une tendance que les dirigeants du secteur automobile anticipent déjà. Selon l'Enquête 2021 sur l'industrie mondiale de l'automobile de KPMG International, la majorité des dirigeants de l'industrie automobile s'attendent à ce que Google, Apple, Amazon, Huawei et Samsung se lancent sur le marché automobile avec leurs propres véhicules de marque.

« Les résultats de notre sondage montrent que les Canadiens semblent non seulement désireux d'acheter des VE, mais aussi prêts à accueillir de nouvelles entreprises technologiques, affirme Tammy Brown, associée et leader nationale, Marchés industriels, KPMG au Canada. L'industrie automobile de demain ne ressemblera pas à celle que nous connaissons aujourd'hui ou avec laquelle nous avons grandi.

« Le Canada a une chance historique de devenir un chef de file si des décisions clés sont prises dès maintenant en matière d'infrastructures nécessaires, de production d'électricité, de technologie des batteries et d'investissements dans le recyclage, ainsi qu'en ce qui concerne les principaux approvisionnements minéraux. Déjà, les équipementiers et les fabricants de pièces automobiles font face à des décisions difficiles concernant leurs chaînes de production. Un bouleversement majeur se profile dans l'industrie, et la situation du Canada reste encore à déterminer. »

Monsieur Hatges ajoute que l'amélioration de la technologie des batteries s'avérera essentielle.

« À l'heure actuelle, la part de marché des véhicules électriques suscite beaucoup d'anxiété, a-t-il déclaré. Nous assistons à une course contre la montre pour savoir qui peut améliorer la technologie des batteries et s'emparer d'une plus grande part du marché. »

Le rapport de KPMG au Canada met également en lumière les préoccupations relatives aux mesures incitatives dans les points de vente pour consommateurs, aux décisions d'investissement dans les infrastructures publiques, aux endroits où les Canadiens veulent et s'attendent à recharger leurs VE, ainsi qu'aux avantages et aux inconvénients de l'entretien de ce type de véhicules. Par exemple, pour soutenir 20 millions de VE sur les routes canadiennes d'ici 2035, le Canada aurait besoin de jusqu'à quatre fois plus de points de recharge publics que ceux qu'on trouve actuellement, selon les préférences futures des Canadiens concernant la recharge à domicile ou lors de leurs déplacements. Pour répondre à la consommation d'énergie par habitant, il serait aussi nécessaire d'augmenter le réseau électrique d'approximativement 36 % par rapport au réseau actuel.

Autres résultats du sondage :

Près de la moitié (49 %) des Canadiens achèteraient un VE fabriqué par une grande entreprise de technologie.

KPMG au Canada a sondé 2 007 Canadiens entre le 17 décembre 2021 et le 4 janvier 2022, en tirant parti du panel AskingCanadians de Delvinia au moyen de sa plateforme de recherche en ligne automatisée Methodify.

