Un nouveau site Web pour les professionnels formés à l'étranger qui désirent devenir CPA au Québec

MONTRÉAL, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des efforts mis de l'avant pour faciliter l'intégration des professionnels formés à l'étranger à la profession comptable et simplifier le processus de reconnaissance des acquis, l'Ordre des CPA lance aujourd'hui un tout nouveau site Web qui optimisera l'évaluation des compétences et des expériences acquises à l'étranger.

Troisième ordre professionnel en importance au Québec, l'Ordre des CPA traite chaque année quelque 500 demandes d'équivalence de professionnels formés à l'étranger ou dans le reste du Canada qui souhaitent devenir CPA au Québec.

qui souhaitent devenir CPA au Québec. En seulement quelques questions, le nouveau site Web permet au demandeur d'être fixé sur les étapes à franchir pour faire reconnaître ses acquis en fonction de son pays d'origine et de sa formation.

Développé avec des experts en évaluation des acquis, un questionnaire permet ensuite de dresser un portrait exhaustif de la formation, de l'expertise et des acquis expérientiels du professionnel formé à l'étranger.

La démarche d'évaluation en ligne peut être entreprise à l'étranger, ce qui donne une longueur d'avance au demandeur à son arrivée au Québec.

Le nouveau site mettra aussi progressivement à la disposition des professionnels formés à l'étranger une foule de conseils sur le marché de l'emploi pour les CPA au Québec, l'apprentissage du français, le système d'éducation au Québec, la conciliation travail-famille-études, et plus encore.

« L'Ordre des CPA veut continuer d'être un leader dans l'intégration des professionnels formés à l'étranger. Avec ce nouveau site inspiré des meilleures pratiques en matière de reconnaissance des acquis et d'accompagnement, nous nous donnons les moyens de nos ambitions », d'affirmer la présidente, chef de la direction et secrétaire de l'Ordre des CPA du Québec, Geneviève Mottard, CPA, CA.

La réalisation de ce site a été rendue possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec.

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 40 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

