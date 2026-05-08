Un nouveau site Internet pour la Société de transport de Laval : plus simple et plus accessible

LAVAL, QC, le 8 mai 2026 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) est heureuse de dévoiler son tout nouveau site Internet. Ce dernier facilite l'accès à l'information tout en offrant une expérience de navigation plus intuitive à la clientèle.

Un site qui répond aux besoins des clients

La dernière refonte datant de 2020, le temps était venu de se doter d'un nouveau site. La révision des fonctionnalités prioritaires a permis d'identifier celles déjà couvertes par d'autres outils (par exemple : les applications pour calculer les itinéraires et pour la recherche de points de vente) et de se concentrer sur les fonctionnalités personnalisées à la STL comme l'abonnement aux alertes, ainsi que des nouveautés, comme :

la recherche d'horaires de taxis collectifs et les options de correspondance avec le réseau régulier;

les prochains passages d'autres lignes à un arrêt recherché (en plus de la ligne sélectionnée);

un compte client simplifié.

Une attention particulière a été portée à l'accessibilité du site et de son contenu. En plus de permettre la navigation par tabulation, la nouvelle interface facilite la façon de consulter et de rechercher l'information. La recherche d'horaires est aussi plus conviviale et efficace. Les passages en temps réel et les alertes réseau sont également plus faciles à repérer pour la clientèle. Parmi les autres éléments à souligner, la consultation du site sur un appareil mobile, incluant la carte interactive, est optimisée.

« Ce lancement est le fruit d'un travail d'équipe exceptionnel. Les équipes ont su collaborer avec rigueur et créativité pour livrer en un temps record une plateforme plus performante et mieux adaptée aux besoins de notre clientèle, incluant des améliorations en matière d'accessibilité universelle. »

-- Pierre Brabant, président de la STL et conseiller municipal du district de Vimont

Ainsi, la STL met en ligne un site Web au design contemporain et adaptatif aux tablettes et portables. L'organisation optimisée du contenu permet aux visiteurs de trouver aisément l'information recherchée. De plus, la technologie utilisée offre à l'équipe numérique de la STL plus de flexibilité dans la mise à jour des contenus et l'amélioration continue du site.

« Nous sommes extrêmement fiers du résultat, notamment des fonctionnalités bonifiées qui simplifient la navigation et enrichissent l'expérience client. »

-- Christine Gauvreau, directrice exécutive Expérience client

Le nouveau site est disponible dès maintenant à la même adresse : stlaval.ca

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 50 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

SOURCE Société de transport de Laval

Source : Geneviève Cardinal, Conseillère expérience client, développement numérique, [email protected]