Perturbations de service à la STL : des annulations à prévoir pour les prochaines semaines

LAVAL, QC, le 9 mars 2026 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) fait face à une situation exceptionnelle en raison de difficultés rencontrées dans sa chaine d'approvisionnement interne de pièces et dans la gestion de son matériel. Ces difficultés, combinées à un hiver rigoureux ayant causé certains enjeux mécaniques aux véhicules, affectent les délais d'entretien des autobus.

En conséquence, la STL accuse des retards significatifs sur les entretiens réguliers de son parc d'autobus. Il est toutefois important de noter que les entretiens réglementaires sont maintenus à jour. La STL ne dispose pas d'un nombre suffisant de véhicules pour offrir l'entièreté de son service dans ces conditions. Des annulations de voyages sont à prévoir dès le mardi 10 mars 2026.

« Il s'agit de la seule décision possible dans les circonstances, car nous nous devons d'agir de manière responsable afin de placer la sécurité de nos clients et de nos employés en priorité. Nous nous engageons à communiquer l'évolution de la situation aux clients de manières proactive et transparente », indique Josée Roy, directrice générale de la STL.

Réduire les impacts pour la clientèle

La STL opère 2 500 voyages d'autobus par jour qui totalisent 68 000 déplacements quotidiens. En raison de la situation actuelle, environ une soixantaine de voyages par jour devront être annulés, dont 39 durant la période de pointe du matin et 23 durant celle de l'après-midi. Cela représente une diminution d'environ 2,6 % de l'offre de service totale et touche potentiellement quelques 1980 clients quotidiennement.

La sélection des voyages annulés a été faite selon une pondération permettant de minimiser autant que possible les répercussions sur la clientèle. Certains types de voyage ne seront pas touchés :

Les voyages les plus achalandés

Les voyages scolaires (ligne C)

Les voyages ayant une fréquence moins élevée

Une séquence de deux voyages consécutifs achalandés ou plus sur une même ligne d'autobus

Les voyages en correspondance avec les premiers et derniers métros

Ces perturbations devraient s'échelonner minimalement sur les quatre à huit prochaines semaines. Le service offert les fins de semaine ne sera toutefois pas affecté par ces annulations. Temporairement, nous ne pourrons malheureusement pas garantir des véhicules accessibles sur les lignes accessibles.

IMPORTANT - Nous demandons aux clients de vérifier quotidiennement leurs trajets d'autobus en :

Visitant le site web de la STL

Téléphonant au Centre contact clients au 450 688-6520

S'abonnant aux alertes

Textant leur numéro d'arrêt au 511785 quelques minutes avant leur déplacement

Utilisant des outils de planificateurs de trajets comme Google ou Transit

« Soyez assurés que nos équipes redoublent d'efforts pour rétablir la situation le plus rapidement possible. Il va sans dire que lorsque nous disposerons d'un calendrier plus précis, nous le communiquerons aussitôt. Notre priorité est de limiter le plus possible les impacts sur notre clientèle », a déclaré Mme Roy.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 000 employés, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

