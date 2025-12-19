Budget 2026 - Optimisation et gestion rigoureuse pour maintenir l'équilibre financier

LAVAL, QC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - À la suite de l'adoption de son budget par la Ville de Laval, la Société de transport de Laval (STL) dépose officiellement son budget 2026 qui se chiffre à 198,7 M$, une hausse maitrisée à 3,5 % par rapport à l'année qui vient de s'écouler. Fidèle à son engagement d'optimisation, la STL a identifié des économies significatives pour l'année à venir. Combinées à l'utilisation de surplus accumulés et à une contribution additionnelle de la Ville, ces mesures permettent à la STL de maintenir l'équilibre budgétaire dans un contexte financier qui demeure exigeant.

Le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2026-2035, présenté en même temps que le budget, s'élève quant à lui à un peu plus de 1 G$. Il permettra à la STL de poursuivre ses investissements, notamment en matière d'électrification, avec l'achèvement de son garage électrique et l'acquisition d'autobus électriques, mais aussi pour le remplacement des batteries des autobus hybrides et le maintien de ses actifs.

Des efforts soutenus pour maintenir l'équilibre

Conformément au plan de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), la STL déploie des efforts soutenus en matière d'optimisation. Ce plan prévoit des réductions de dépenses de 155 M$ pour l'ensemble des sociétés de transport de la région métropolitaine d'ici 2028. La STL contribue activement à cet objectif tout en poursuivant sa mission d'offrir un service de qualité à sa clientèle du transport collectif.

Pour 2026, des économies de 4,3 M$ sont prévues grâce à :

Un partenariat avec la Société de transport de Montréal pour la gestion du centre de réservation et les déplacements en transport adapté

Une amélioration de la productivité du service

Une optimisation des approvisionnements (pièces et carburant)

Une réduction des honoraires professionnels et de certains contrats

Sans tous ces efforts pour réduire les dépenses, la hausse du budget STL aurait atteint 5,7 %.

Cet exercice d'optimisation représente par ailleurs un défi notable dans un contexte où la STL doit composer avec plusieurs enjeux d'importance : vieillissement du parc d'autobus entraînant des coûts d'entretien supplémentaires, hausse du taux d'absentéisme du personnel opérationnel et nécessité de moderniser des systèmes technologiques pour accompagner la transition vers l'électrification.

« Le contexte financier actuel complexifie l'exercice budgétaire d'année en année, mais la STL demeure rigoureuse sur ce plan et centrée sur sa mission : offrir un service fiable à la population lavalloise en optimisant chaque dollar investi. Sous le signe de la confiance et de la détermination, nous sommes prêts à continuer de bâtir un réseau performant et durable pour note clientèle », a affirmé monsieur Pierre Brabant, président du conseil d'administration de la STL.

Adapter l'offre de service en fonction des besoins

Avec l'arrivée du Réseau express métropolitain (REM) à Laval, la STL a adapté une partie de son service à la fin de 2025, notamment dans l'ouest du territoire. L'objectif étant d'anticiper les besoins en déplacement de la population et de faciliter l'accès à ce nouveau de transport structurant. Le budget 2026 prévoit également la création d'une réserve opérationnelle pour pallier les interruptions de service liées au REM.

Les prévisions permettent d'anticiper un niveau de reprise de l'achalandage dans le transport régulier de 96 % à Laval (comparativement à 2019). Ainsi, des ajouts ponctuels de service sont prévus sur certaines lignes pour favoriser un meilleur confort pour la clientèle.

« Nous avons entendu les préoccupations de notre clientèle. En 2026, nous prendrons des mesures pour améliorer le confort à bord, mais aussi la transmission d'information auprès de notre clientèle, notamment via les applications pour planifier ses déplacements. Nos efforts seront également portés sur la préparation d'une démarche de consultations publiques en vue de la refonte de notre réseau. Cette réflexion a pour objectif de mieux intégrer les besoins en mobilité de la communauté dans notre planification de l'offre », a déclaré madame Josée Roy, directrice générale de la STL.

En route vers l'électrification

L'année à venir marquera un jalon historique pour la STL : la mise en service du garage électrique et de 26 autobus 100 % électrique Nova Bus de nouvelle génération, concrétisant ainsi un peu plus la transition vers un service collectif plus durable pour les Lavalloises et les Lavallois.

Les enveloppes gouvernementales actuelles permettent à la Société de planifier adéquatement cette transition jusqu'en 2028, en cohérence avec les objectifs du gouvernement du Québec. La suite de cette feuille de route reste toutefois à déterminer alors que la STL est en attente des orientations du gouvernement en matière d'électrification du transport en commun.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés×es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 50 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

