Les perturbations de service sont terminées à la STL

LAVAL, QC, le 30 mars 2026 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) annonce officiellement la fin des perturbations de service qui sont survenues ces dernières semaines. Ainsi, en date du lundi 30 mars, la STL dispose de suffisamment de véhicules pour rétablir l'ensemble de son service régulier.

Rappelons que la STL avait dû annuler une soixantaine de voyages d'autobus le 10 mars dernier en raison de retards significatifs sur les entretiens réguliers de son parc d'autobus causé notamment par des difficultés dans sa chaine d'approvisionnement de pièces et dans la gestion de son matériel. À ce moment, l'annulation de voyages était la seule décision possible, car nous nous devions d'agir de manière responsable afin de placer la sécurité de nos clients et de nos employés en priorité.

« Nous remercions nos clientes et nos clients pour leur compréhension durant cette période. Notre priorité est demeurée de limiter le plus possible les impacts sur la clientèle. J'aimerais également souligner tous les efforts déployés par les équipes impliquées qui nous permettent de rétablir le service pour nos clients dans un délai plus court que prévu », a indiqué Josée Roy, directrice générale de la STL.

Des actions concrètes

Une analyse rigoureuse de la situation a permis à la STL de mettre des actions en place à court terme. Que ce soit pour pallier des absences de personnel, pour accélérer la livraison de certaines pièces ou revoir certains processus opérationnels, les équipes ont redoublé d'efforts et ces efforts ont donné des résultats plus que concluants. En parallèle, une équipe réunissant divers intervenants a été formée afin de formuler des recommandations qui permettront d'améliorer la structure actuelle et les divers éléments qui la composent. « Notre clientèle peut être assurée que nous mettons tout en œuvre pour éviter une situation comparable dans le futur », conclut la directrice générale.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 000 employés, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

SOURCE Société de transport de Laval

Source : Direction des communications, Société de transport de Laval, [email protected]