Le nouvel événement Consécration : un hommage à 22 bâtisseuses et bâtisseurs du milieu artistique montréalais

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts de Montréal (CAM) lance la première édition de Consécration, un nouvel événement de reconnaissance qui braque les projecteurs sur l'apport précieux des travailleuses et travailleurs culturels ayant consacré leur carrière aux arts montréalais.

Derrière chaque artiste et organisme artistique, se trouvent des professionnel•le•s passionné•e•s dont l'engagement a façonné la vitalité artistique de Montréal. Avec Consécration, le CAM souhaite exprimer la gratitude de toute une communauté pour ces personnes dont le dévouement a laissé une empreinte durable sur le visage culturel de la métropole.

La première édition se tiendra le 24 septembre 2025 et prendra la forme d'un cocktail d'honneur. Elle soulignera la contribution de 22 personnes s'étant consacré au développement et au rayonnement du milieu artistique montréalais et ayant entamé un nouveau chapitre de leur vie au cours de la saison 2024-2025.

Avec Consécration, le CAM souhaite inscrire ces parcours dans la mémoire vivante de Montréal, là où les arts prennent racine et rayonnent.

SOURCE Conseil des arts de Montréal

Source : Hugo Couturier, Directeur des communications et des partenariats, Conseil des arts de Montréal, [email protected]