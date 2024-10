OTTAWA, ON, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, dévoile le rapport Promouvoir le respect dans le monde numérique à l'occasion de la Journée de la citoyenneté numérique, dans le but de présenter les principales conclusions tirées du Symposium de la gouverneure générale : Construire un monde numérique sain et respectueux.

Le rapport rassemble les conclusions de cet événement d'une journée qui a été organisé pour favoriser un échange de points de vue intersectoriels et la recherche de solutions collaboratives dans l'optique de promouvoir le respect en ligne. L'événement a compté sur la participation de plus de 150 personnes, notamment des universitaires, des journalistes, des fonctionnaires, des défenseurs de l'égalité des sexes, des praticiens de la santé mentale, des représentants de l'industrie technologique et de jeunes leaders de tout le pays, bon nombre d'entre eux ayant été directement confrontés aux agressions en ligne.

Dans le rapport, les observations des experts et les témoignages des participants du symposium illustrent les impacts généralisés des agressions en ligne. On y souligne également le besoin urgent de discussions qui soient davantage axées sur les solutions.

Être un citoyen numérique responsable revient à explorer les espaces en ligne de manière respectueuse, sécuritaire et compatissante. Publié dans le cadre de la Journée de la citoyenneté numérique, qui met en avant les mesures positives que toute personne peut prendre pour être un citoyen numérique responsable, le rapport attire l'attention sur les effets dévastateurs des agressions en ligne sur la participation des gens à la vie publique.

Une participante a déclaré : « En tant que jeune femme autochtone à la peau brune, la peur de mettre en péril ma sécurité en ligne a beaucoup joué dans le fait que j'aie renoncé à essayer de saisir certaines occasions. De voir la première gouverneure générale autochtone, Son Excellence Mary Simon, raconter des expériences similaires de cyberintimidation, tout en exerçant ses hautes fonctions, m'a donné la confiance nécessaire pour prendre ma place. »

Les experts ont fait part de leurs préoccupations concernant les personnes qui sont ciblées de façon disproportionnée par les agressions en ligne - notamment les femmes, les personnes racisées, les membres de la communauté 2ELGBTQI+ et, en particulier, les jeunes -, tout en expliquant comment ces agressions peuvent se traduire par une perte de revenus et de possibilités.

« La Journée de la citoyenneté numérique et la Semaine éducation médias offrent l'occasion de réfléchir à la manière dont nous pouvons collectivement jouer un rôle dans la création d'espaces numériques sûrs. Les agressions en ligne peuvent miner la confiance dans nos institutions et avoir un effet dissuasif, ce qui peut réduire la diversité dans la vie publique. Dans les mois à venir, je continuerai à mobiliser les citoyens de tout le pays, à partager les ressources et à encourager d'autres personnes à en faire autant. En engageant un dialogue bienveillant et constructif, nous créerons un monde numérique qui fait place à toutes les voix. »

La très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

En février 2023, le Bureau du secrétaire du gouverneur général a désactivé tous les commentaires sur ses plateformes de médias sociaux, en raison d'une escalade des propos abusifs, misogynes et racistes, y compris un grand nombre de menaces violentes.

En mars 2023, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, la gouverneure générale a organisé une table ronde avec des ambassadrices, des dirigeants de la fonction publique et des journalistes, pour faire la lumière sur la propagation des propos toxiques en ligne.

En avril 2024, le Symposium de la gouverneure générale : Construire un monde numérique sain et respectueux a réuni un groupe multidisciplinaire d'experts en vue de soutenir leurs efforts visant à améliorer la sécurité dans le cyberespace.

En juin 2024, à l'Université St. Thomas , au Nouveau-Brunswick, la gouverneure générale a participé à une table ronde sur les impacts du harcèlement en ligne et les solutions possibles pour créer un monde numérique sain et respectueux.

, au Nouveau-Brunswick, la gouverneure générale a participé à une table ronde sur les impacts du harcèlement en ligne et les solutions possibles pour créer un monde numérique sain et respectueux. La gouverneure générale prévoit également de participer à une conversation sur le respect numérique qui se tiendra le 28 octobre 2024 à l'Université MacEwan, à Edmonton , en Alberta .

