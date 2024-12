Les personnes atteintes de cancer et les proches aidants paieront un montant colossal estimé à 7,5 milliards de dollars en 2024, un fardeau financier immense pour des personnes faisant face à une maladie qui met la vie en danger.

TORONTO, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Un rapport diffusé aujourd'hui par la Société canadienne du cancer (SCC) révèle les conséquences financières énormes d'un diagnostic de cancer au Canada. Le patient moyen doit défrayer près de 33 000 $ en coûts à payer de sa poche et en perte de revenus durant le traitement et le rétablissement.

La publication Statistiques canadiennes sur le cancer : Un rapport spécial de 2024 sur les répercussions économiques du cancer au Canada a été préparée par le Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer en collaboration avec la SCC, Statistique Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, à partir de l'analyse réalisée par le Partenariat canadien contre le cancer.

Le rapport, qui est le premier du genre, présente un aperçu des répercussions économiques du cancer tant pour les patients que pour le système de santé. Au moyen d'un outil de microsimulation appelé OncoSim, il fournit les meilleures estimations possibles des répercussions économiques du cancer à la lumière des données disponibles.

Selon le rapport, les personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants paient 20 % des coûts totaux du cancer au Canada, soit un montant faramineux de 7,5 milliards de dollars cette année seulement. Ce montant va probablement grimper à 8,8 milliards de dollars par année d'ici 10 ans en raison de la hausse du coût de la vie, de la croissance et du vieillissement de la population.

« Le cancer entraîne des coûts incroyablement élevés. Il est inacceptable qu'une aussi forte portion des coûts incombe aux personnes atteintes de cancer et à leur famille, dit Jennifer Gillis, Ph. D., Directrice, Surveillance à la SCC. Ce rapport montre l'ampleur de ces coûts. Devant ces nouvelles données, il faut se demander ce qu'on peut faire de plus pour soutenir les Canadiennes et les Canadiens à un moment où ils devraient consacrer toutes leurs énergies à leur santé et à leur rétablissement. »

Des contraintes financières peuvent réduire les chances d'obtenir de bons résultats de santé, parce que certaines personnes choisissent de reporter ou de sacrifier des aspects de leur traitement. Celles qui doivent travailler moins ou qui doivent quitter leur emploi en raison de la maladie, de même que les proches aidants qui doivent prendre congé, risquent de perdre un régime d'assurance maladie et un revenu qui sont essentiels.

Le fardeau ressenti n'est pas égal pour tous, car les personnes qui viennent de ménages à faible revenu et celles qui ont un revenu fixe sont touchées de façon disproportionnée, et les personnes vivant dans des communautés rurales et éloignées, loin du lieu de traitement, ont plus de coûts de déplacement à payer pour recevoir les soins nécessaires. Selon de récentes données de MNP ltée, plus de 50 % de la population canadienne dispose de moins de 200 $ à la fin du mois après avoir payé leurs factures. Pour bon nombre de personnes, un montant de 33 000 $ pourrait représenter des économies de plusieurs années destinées à des projets importants comme acheter une maison ou payer une hypothèque, financer des études ou épargner en vue de la retraite.

L'histoire de Vanessa

Vanessa Percoco a reçu un diagnostic de cancer colorectal de stade avancé en 2022, alors qu'elle poursuivait des études à temps plein en enseignement. Peu avant son diagnostic, elle avait décroché un contrat de remplacement entre deux sessions, mais n'a malheureusement pas pu l'honorer en raison de sa maladie. N'ayant pas accumulé les heures de travail nécessaires, elle s'est soudainement retrouvée sans couverture d'assurance ni emploi, dépendant entièrement du soutien financier de ses proches. « J'ai eu l'immense privilège d'avoir un soutien financier de mon entourage, et sans eux, je ne sais pas comment j'aurais fait pour passer à travers de cette dure épreuve, » affirme Vanessa.

Au-delà des défis émotionnels et physiques liés à sa maladie, Vanessa a dû faire face à des obstacles financiers inattendus avec seulement 15 semaines d'assurance-emploi sur plus de deux ans de traitements. Dépourvue de tout revenu et en l'absence d'une assurance adéquate, elle a été contrainte de prendre des décisions difficiles, parfois sacrifiant ses propres soins pour assurer le paiement de son loyer ou pour se nourrir. « Il y a eu des mois où je me demandais comment j'allais payer mon loyer. Chaque fin de mois était une source de stress, sachant que je devais appeler mon père pour lui demander l'argent qui me manquait. À 31 ans, je me retrouvais encore à dépendre de mes parents. »

Durant ses traitements, elle a été confrontée à des factures de médicament, des frais liés à la stomie digestive, y compris le renouvellement des poches de stomie tous les quatre jours, les séances de physiothérapie, les consultations en ostéopathie et les visites chez une nutritionniste ont engendré des dépenses considérables s'élevant à 15 000 $, estime-t-elle. Elle n'aurait jamais pu anticiper les coûts associés à son cancer.

Réduire le fardeau financier pour les personnes atteintes de cancer

Appuyée par sa communauté de patients et de proches aidants, la SCC réclame activement des interventions du gouvernement afin de diminuer les frais que les personnes atteintes de cancer doivent payer, comme une baisse des coûts des médicaments anticancéreux, un crédit d'impôt remboursable pour les aidants, une amélioration du congé avec protection de l'emploi et davantage de mesures de soutien pour les déplacements et l'hébergement.

« Nous vivons dans un pays doté d'un système de santé universel. Pourtant, la note est encore très salée pour les personnes atteintes de cancer, dit David Raynaud, gestionnaire principal, défense de l'intérêt public à la SCC. Il s'agit d'un problème systémique et social, qui ne peut être résolu en silo. Nous savons que trouver une solution est une tâche complexe, mais des choix s'offrent aux gouvernements pour réduire les coûts qui pèsent si lourdement sur la population. »

Les coûts à payer de sa poche comprennent, par exemple, les frais pour les médicaments sur ordonnance, les soins à domicile, les appareils ou accessoires fonctionnels, les soins familiaux, les déplacements et l'hébergement. Joignez votre voix à la nôtre pour demander aux gouvernements d'offrir plus de soutien afin de réduire le coût du cancer. Signez notre pétition dès aujourd'hui à cancer.ca/coutducancer.

Ce que nous pouvons faire pour vous

La SCC offre diverses mesures de soutien qui allègent le fardeau financier des soins contre le cancer, comme du transport vers les traitements, de l'hébergement, de l'aide financière liée aux déplacements et des services gratuits de prothèses capillaires ou autres prothèses. Visitez cancer.ca pour savoir quelles mesures de soutien sont disponibles dans votre région.

Autres faits saillants du rapport

Le coût total du cancer pour la société est estimé à 37,7 milliards de dollars en 2024.

Les coûts pour le système de santé devraient représenter 80 % des coûts du cancer pour la société, soit environ 30,2 milliards de dollars en 2024.

Les cancers du poumon, du sein, colorectal et de la prostate, réunis, devraient représenter 47 % des coûts pour le système de santé et, selon les prévisions, se chiffrer ensemble à 14,2 milliards de dollars en 2024.

La première année suivant un diagnostic de cancer est la plus coûteuse pour les personnes atteintes de la maladie.

Les coûts pour les patients et les proches aidants durant la première année de soins sont estimés à 5,2 milliards de dollars en 2024, soit un peu moins de la moitié des coûts de cette phase de soins pour les systèmes de santé.

Pour en savoir plus sur les répercussions économiques du cancer au Canada, visitez cancer.ca/statistiques et consultez le rapport intégral.

Citations

« Ce rapport de la Société canadienne du cancer arrive à point nommé et attire l'attention sur les importantes répercussions financières pour les patients, les proches aidants et le système de santé. Les personnes issues de groupes en quête d'équité et celles qui vivent dans des communautés rurales ou éloignées ressentent encore plus durement ces répercussions. Comme le coût de la vie et les coûts liés aux soins du cancer ne cessent d'augmenter, il est impératif d'alléger le fardeau financier des soins du cancer pour les patients et les familles. Nous devons réduire les coûts ainsi que les obstacles qui limitent l'accès à des services de qualité en matière de prévention, de dépistage, de traitement et de soins du cancer pour la population du Canada, afin que plus de personnes demeurent exemptes de cancer, et que les personnes ayant ou ayant eu un cancer puissent se concentrer sur leur guérison. »

- Dr Craig Earle, PDG, Partenariat canadien contre le cancer

À propos de ce rapport spécial

La publication Statistiques canadiennes sur le cancer : Un rapport spécial de 2024 a été préparée par le Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer en collaboration avec la Société canadienne du cancer, Statistique Canada et l'Agence de la santé publique du Canada avec les données sur le cancer tirées des registres provinciaux et territoriaux du cancer, par l'entremise du Registre canadien du cancer. Le Partenariat canadien contre le cancer a réalisé la plupart des analyses contenues dans ce rapport, en collaboration avec la Division de l'analyse de la santé de Statistique Canada. L'Agence de la santé publique du Canada a effectué la traduction française du rapport. La Société canadienne du cancer coordonne la production et la diffusion de cette publication et la finance grâce à des dons de charité. Depuis plus de 35 ans, cette publication fournit des renseignements qui orientent la prise de décision sur le soutien et les services requis et sur les recherches nécessaires. Elle aide aussi à mesurer l'impact de la prévention, de la détection précoce et du traitement. Pour de plus amples renseignements à propos des Statistiques canadiennes sur le cancer, visitez cancer.ca/statistiques.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer. Ça prend une société pour agir contre le cancer. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

