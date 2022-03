Les effets de l'agrégation

En solution aqueuse, les composés peuvent rester sous forme de molécules solitaires ou bien sous forme d'agrégats de différentes tailles. La tendance à l'agrégation est particulièrement importante à surveiller pour les séries de composés qui sont sur le point d'être sélectionnés pour des études cliniques. En effet, la formation d'agrégats peut inhiber de mauvaises cibles, engendrer des effets secondaires et altérer la relation entre certains organismes et médicaments.

En collaboration avec NMX Research and Solutions, l'équipe du professeur LaPlante a cherché à minimiser ces propriétés indésirables. À l'aide de la résonnance magnétique nucléaire (RMN), l'équivalent de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) au niveau atomique, elle a pu développer des essais d'agrégation.

« Nous pouvions ainsi classer les composés qui ne s'agrègent pas par ordre de priorité pour les tests précliniques, explique le professeur. Toutefois, l'agrégation est également associée à des propriétés favorables, telles que la biodisponibilité exceptionnellement élevée de médicaments ou en tant que système de libération de médicaments. La décision de privilégier ou non l'agrégation dépend donc des propriétés souhaitées. »

Le protocole peut facilement être adapté pour répondre aux besoins spécifiques de diverses applications tout au long du processus de découverte de médicaments.

À propos de l'article

L'article « Probing the free-state solution behavior of drugs and their tendencies to self-aggregate into nano-entities », par Steven R. LaPlante, Valérie Roux, Fatma Shahout, Gabriela LaPlante, Simon Woo, Maria M. Denk, Sacha T. Larda et Yann Ayotte, a été publié dans la revue Nature Protocols. Les travaux ont été financés par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSMNG), le Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM), la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), Mitacs, l'INRS, l'Institut Pasteur, NMX Research and Solutions et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (France).

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

Twitter

Facebook

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Renseignements: Audrey-Maude Vézina, Service des communications et des affaires publiques de l'INRS, 418 254-2156, [email protected]