Un nouveau projet d'adaptation aux changements climatiques contribuera à protéger les ressources hydriques du Canada atlantique

CHARLOTTETOWN, PE, le 10 juill. 2019 /CNW/ - L'adaptation aux changements climatiques signifie réduire leurs effets néfastes tout en saisissant de nouvelles occasions. Le gouvernement du Canada reconnaît l'urgence de protéger les ressources hydriques du Canada altantique afin d'assurer un avenir durable et prospère aux familles et aux collectivités.

Le député de Charlottetown, Sean Casey, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui un investissement de 318 000 $ réparti sur trois ans à l'Atlantic Canada Water and Wastewater Association (ACWWA) pour un projet d'adaptation aux changements climatiques dans la région de l'Atlantique.

Financé par le programme Renforcer la capacité et l'expertise régionales en matière d'adaptation (RCERA) de Ressources naturelles Canada, le projet de l'ACWWA consiste à inclure les moyens d'adaptation aux changements climatiques dans les lignes directrices relatives aux infrastructures municipales d'eau potable et de traitement des eaux usées des provinces de l'Atlantique. De la formation sera également offerte aux professionnels tels que les ingénieurs des travaux et des services d'utilité publics de même que les ingénieurs-conseils, afin de les sensibiliser aux mesures d'adaptation face aux changements climatiques et de renforcer leur capacité à mettre en pratique les lignes directrices. Il est prévu que les lignes directrices révisées puissent être utilisées dans d'autres régions du Canada.

D'une valeur estimée à 645 000 $, le projet visant à inclure la résilience aux changements climatiques pour les infrastructures municipales dans la mise à jour des lignes directrices actuelles relatives aux infrastructures municipales d'eau potable et de traitement des eaux usées du Canada atlantique a également reçu du soutien de l'ACWWA, des gouvernements de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador de même que de la municipalité de Charlottetown et d'Halifax Water.

Le programme RCERA de Ressources naturelles Canada est un investissement stratégique de 18 millions de dollars qui a été effectué au titre du pilier « Adaptation et résilience climatique » du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Les responsables du programme travaillent directement avec les provinces pour réaliser des projets qui comprennent des séances de formation, des stages et des activités d'échange d'information qui donneront aux Canadiens les outils dont ils ont besoin pour réagir aux répercussions des changements climatiques.

L'annonce d'aujourd'hui est en phase avec la volonté du gouvernement de réduire la pollution, de stimuler l'économie et de bâtir des collectivités plus solides pour tous les Canadiens.

« Les effets des changements climatiques se font sentir à l'Île-du-Prince-Édouard ainsi que dans l'ensemble du pays. Ils représentent un risque pour nos infrastructures, nos collectivités, notre économie et notre environnement. Notre gouvernement est heureux d'appuyer les efforts déployés par l'Atlantic Canada Water and Wastewater Association qui visent à inclure les moyens d'adaptation aux changements climatiques dans les lignes directrices relatives aux infrastructures municipales d'eau potable et de traitement des eaux usées de la région. »

« Notre climat ne cesse de changer. Les nouvelles directives relatives à la conception et les possibilités de formation nous aideront à bâtir des collectivités durables. Elles contribueront à protéger les ressources océaniques et à appuyer les secteurs économiques tels que la pêche, le tourisme et l'aquaculture. Le projet soutient également la collaboration régionale. Le Canada atlantique sera en mesure de compter sur l'expertise, l'expérience et les ressources de ses ingénieurs. »

« Il est indispensable que tous les ordres de gouvernement prennent en considération les changements climatiques dans toutes les décisions relatives aux infrastructures. En tant que ville côtière, Charlottetown profitera grandement de cet investissement. C'est aussi la ville ayant le taux de croissance le plus élevé dans le Canada atlantique. C'est pourquoi assurer l'intégrité future de nos infrastructures est essentiel pour une croissance économique durable. Je suis reconnaissant pour cet investissement judicieux, mais surtout majeur, dans les lignes directrices utilisées pour la conception de nos infrastructures municipales d'eau potable et de traitement des eaux usées. »

« L'Atlantic Canada Water and Wastewater Association est très reconnaissante du soutien financier de RNCan dans le cadre du programme RCERA et des partenaires du projet, les quatre provinces de l'Atlantique, la Ville de Charlottetown et Halifax Water. Les lignes directrices de conception représentent de précieuses informations pour nos membres et leur mise à jour fait en sorte que les répercussions des changements climatiques constituent un élément clé indispensable au succès et à la viabilité à long terme des projets liés à l'eau potable et au traitement des eaux usées. »

