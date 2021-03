OTTAWA, ON, le 18 mars 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 nous a permis de constater qu'un trop grand nombre de Canadiens des communautés rurales et éloignées n'avaient pas encore accès à Internet haute vitesse. Plus que jamais, les Canadiens ont besoin d'un accès à des services Internet haute vitesse fiables pour pouvoir travailler, suivre des cours et demeurer en contact avec leurs amis et leurs proches depuis leur domicile. Par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates pour brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés et députée de King-Vaughan, l'honorable Deb Schulte, a annoncé, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, un investissement de 2,27 millions de dollars dans un projet visant à offrir des services Internet haute vitesse aux résidents des communautés rurales de Pottageville, de Nobleton et de Lloydtown dans le canton de King. Ce projet, qui bénéficiera aussi d'un investissement de près de 1,7 million de dollars de Vianet, permettra de brancher à Internet haute vitesse 485 ménages mal desservis.

Le FLBU, qui est assorti d'une enveloppe de 1,75 milliard de dollars, a été lancé le 9 novembre 2020. Les projets financés dans le cadre du FLBU, ainsi que par d'autres investissements publics et privés, aideront à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité établi à 100 %.

Pour faciliter la présentation des demandes de projets comme celui-ci, le FLBU offre des services d'orientation à tous les demandeurs, et en particulier aux demandeurs de plus petite taille, pour les aider à établir des partenariats, à repérer les sources potentielles de financement et à naviguer à travers le processus de demande.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès accomplis par le gouvernement du Canada pour améliorer l'accès à la large bande en Ontario. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 233 millions de dollars dans 23 projets de connectivité qui permettront de brancher plus de 33 000 ménages de l'Ontario à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada va continuer de faire des investissements de cet ordre pour en arriver à ce que tous les Canadiens sans exception aient accès aux services Internet rapides et fiables dont ils ont besoin.

Citations

« L'accès des Canadiens à Internet haute vitesse ne devrait pas dépendre de leur code postal. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a fait de l'accès de la population à la large bande haute vitesse une priorité. Nous sommes fiers de travailler avec Vianet en vue de brancher des centaines de familles de King à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. Grâce à ces investissements et à ces partenariats, le gouvernement comble les écarts qui subsistent en matière de connectivité. »

- La ministre des Aînés et députée de King-Vaughan, l'honorable Deb Schulte

« Vianet se réjouit de cette annonce du gouvernement du Canada au titre du Fonds pour la large bande universelle. Nous allons, grâce à cette annonce, pouvoir poursuivre l'expansion de notre réseau de fibre optique jusqu'au domicile dans les régions rurales du canton de King. C'est en 2017 que Vianet a branché à son réseau un premier ménage en zone rurale dans le canton de King. Depuis, nous avons fait des investissements de plus en plus importants chaque année pour desservir plus de foyers en région rurale. L'annonce d'aujourd'hui nous permettra de poursuivre dans cette voie et de fournir à un plus grand nombre de ménages les services Internet fiables et améliorés dont ils ont tant besoin. Nous aimerions remercier la ministre Monsef et le gouvernement fédéral de leur détermination à mettre en place une large bande de qualité dans les régions rurales du Canada. Nous remercions également la députée Deb Schulte ainsi que le canton de King qui ont travaillé avec nous à la réalisation de ce projet. »

- Le directeur du développement commercial de Vianet, Brian McCullagh

« L'accès limité aux services Internet haute vitesse fiables et abordables est l'un des problèmes les plus importants au sein du canton de King. Nos résidents doivent pouvoir communiquer avec leurs familles, leurs amis et leurs lieux de travail, et notre communauté d'affaires doit pouvoir rester concurrentielle, spécialement durant ce temps de pandémie. Au nom du conseil municipal, j'aimerais remercier le gouvernement du Canada de l'investissement substantiel qu'il a réalisé dans le canton de King par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle. Je remercie aussi l'entreprise Vianet des fonds additionnels qu'elle a investis. Vianet est un partenaire de choix depuis de nombreuses années. En effet, l'entreprise a déjà contribué à brancher de nombreux résidents de King à Internet haute vitesse. Et maintenant, la quasi-totalité des 500 ménages de Pottageville, de Nobleton et de Lloydtown pourra se réjouir de cette excellente nouvelle. »

- Le maire du canton de King, Steve Pellegrini

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a fourni près de 1 million de dollars au projet d'expansion de la large bande à fibre optique du canton de King, qui a été réalisé en 2019 -- deux ans plus tôt que prévu -- et qui a permis de brancher plus d'un millier de foyers et d'entreprises.

a fourni près de 1 million de dollars au projet d'expansion de la large bande à fibre optique du canton de King, qui a été réalisé en 2019 -- deux ans plus tôt que prévu -- et qui a permis de brancher plus d'un millier de foyers et d'entreprises. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 ménages d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Restez branchés

Liens connexes

