Le Fonds aidera les PME à avoir accès à une capacité informatique de haute performance

OTTAWA, ON, le 25 juin 2025 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) façonne notre monde, et le gouvernement du Canada entend tirer profit des possibilités qu'elle offre, tout en réduisant les risques connexes, de manière à instaurer la confiance à l'égard de l'IA. En effectuant des investissements stratégiques et en soutenant l'adoption responsable de l'IA, le Canada pourra étendre son écosystème d'IA et améliorer sa productivité.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a ouvert la période de présentation des demandes dans le cadre du Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA, une initiative clé de la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA. Le Fonds fournira jusqu'à 300 millions de dollars aux petites et moyennes entreprises (PME) pour qu'elles puissent obtenir un accès abordable à la puissance de calcul nécessaire pour développer des produits et des solutions d'IA au Canada.

Les propositions seront examinées pour évaluer :

l'expérience des organisations candidates et leur capacité à mener à bien le projet;

la manière dont le projet correspond aux objectifs du Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA;

la viabilité et les retombées du projet, ainsi que ses avantages pour le Canada .

Investir dans l'IA est vital pour construire l'économie la plus forte du G7. Le gouvernement du Canada demeure résolu à soutenir l'écosystème d'IA et effectue des investissements stratégiques qui favoriseront à la fois la croissance économique et l'avancement technologique responsable. Le gouvernement ouvre ainsi de nouvelles possibilités pour la prospérité, la résilience et la sécurité nationale, tout en renforçant la position de chef de file du pays dans le paysage mondial de l'IA.

La Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA, ainsi que le Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA, contribueront :

à faire avancer l'industrie de l'IA;

à stimuler la productivité et à augmenter le taux d'adoption de l'IA à travers le pays;

à rendre l'informatique de haute performance plus accessible pour les PME;

à favoriser la mise en œuvre de solutions canadiennes révolutionnaires dans des secteurs comme les sciences de la vie, l'énergie et la fabrication de pointe.

Avec le Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA et la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA, qui est dotée d'une enveloppe de 2 milliards de dollars, le gouvernement s'assure que les innovateurs canadiens disposent des outils nécessaires pour soutenir la concurrence, faire des découvertes et créer des emplois dans une économie moderne, axée sur la technologie.

Citations

« Le Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA aidera à réduire les obstacles et donnera aux entreprises et aux entrepreneurs les moyens de mettre au point des solutions ici même au Canada. En facilitant l'accès à une infrastructure informatique de calibre mondial aux quatre coins du pays, nous stimulerons la productivité et la croissance économique et nous assurerons un avenir numérique sécuritaire et innovateur. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

Faits en bref

Par l'entremise de la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA, lancée en décembre 2024, le gouvernement du Canada effectue des investissements stratégiques dans l'infrastructure publique et l'infrastructure commerciale pour faire en sorte que les innovateurs, les entreprises et les chercheurs puissent avoir accès à la capacité de calcul dont ils ont besoin.

effectue des investissements stratégiques dans l'infrastructure publique et l'infrastructure commerciale pour faire en sorte que les innovateurs, les entreprises et les chercheurs puissent avoir accès à la capacité de calcul dont ils ont besoin. Des consultations publiques entourant cette stratégie ont eu lieu au cours de l'été 2024. Au-delà de 1 000 parties prenantes issues des milieux de la recherche, de l'industrie et de la société civile ont formulé des commentaires en participant aux tables rondes virtuelles ou en personne ou en répondant au questionnaire en ligne.

Le gouvernement du Canada alloue 2 milliards de dollars au titre du budget de 2024 par l'entremise d'une série d'investissements pour répondre aux besoins informatiques à court, moyen et long termes de nos innovateurs, entreprises et chercheurs de renommée mondiale : Jusqu'à 300 millions de dollars sont prévus dans le cadre du Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA afin d'aider des PME novatrices canadiennes à se procurer des ressources informatiques d'IA. Cette mesure permettra de répondre aux besoins à court terme des entreprises pendant que le gouvernement sollicite de grandes sommes de capitaux privés pour renforcer la capacité informatique nationale. Jusqu'à 700 millions de dollars sont prévus pour soutenir des projets de l'industrie, des universités et du secteur privé pour construire des centres de données canadiens pour l'IA. Le dépôt d'une demande sera nécessaire pour avoir accès aux fonds, et la priorité sera accordée aux projets canadiens qui pourront garantir un taux élevé de rendement par rapport à l'investissement public, une durabilité et d'autres marqueurs de réussite. Jusqu'à 705 millions de dollars seront consacrés au nouveau supersystème informatique de calcul pour l'IA dans le cadre du Programme d'infrastructure de calcul souveraine pour l'IA. Ce supersystème informatique de calcul à la fine pointe de la technologie, de propriété canadienne et en sol canadien, soutiendra les chercheurs et les industries et augmentera de manière exponentielle la puissance de calcul actuellement accessible au Canada . De plus, un système informatique sécurisé de moindre envergure, dirigé par Services partagés Canada et le Conseil national de recherches Canada , sera mis sur pied pour que le gouvernement et l'industrie effectuent de la recherche et du développement, y compris à des fins de sécurité nationale. À court terme, jusqu'à 200 millions de dollars seront fournis pour améliorer l'infrastructure informatique publique existante afin de répondre aux besoins immédiats.

alloue 2 milliards de dollars au titre du budget de 2024 par l'entremise d'une série d'investissements pour répondre aux besoins informatiques à court, moyen et long termes de nos innovateurs, entreprises et chercheurs de renommée mondiale : Le Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA a été lancé en mars 2025 pour lever les obstacles au développement de l'IA dans les secteurs qui ont besoin d'une capacité de calcul de pointe et démontrent un fort potentiel pour l'adoption de l'IA.

Les PME admissibles peuvent soumettre une déclaration d'intérêt sur le portail en ligne.

Lors du Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis ( Alberta ), le Canada et ses partenaires se sont entendus pour lancer la Feuille de route du G7 pour l'adoption de l'IA, afin d'aider les PME à adopter l'IA pour stimuler la productivité et la compétitivité. Par l'entremise du Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA, le Canada donne suite à ses engagements envers le G7, en accordant du financement et un soutien ciblé aux PME canadiennes là où elles en ont le plus besoin.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA, Facebook : Innovation canadienne, Instagram : @innovationcdn, LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario [email protected]; Relations avec les médias: Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]