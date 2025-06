TORONTO, le 22 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, participera à une série d'activités, de rencontres et de visites en compagnie de membres de l'écosystème canadien de l'intelligence artificielle et de dirigeants du milieu des affaires à l'occasion de l'événement Toronto Tech Week 2025.

Visite des bureaux de Xanadu

Date : Le lundi 23 juin 2025 Heure : 11 h (heure de l'Est)

Note : Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

