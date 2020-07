Un nouveau programme suivant la tendance végétalienne voit le jour à l'ITHQ : Alimentation végétale

« Depuis le début de l'histoire culinaire française, on a toujours mis l'accent sur les protéines animales. Aujourd'hui, on est arrivés à un carrefour, explique le diplômé et professeur de cuisine de l'ITHQ, Stélio Pérombelon. La clientèle végétarienne et végétalienne a longtemps été ignorée par les grandes tables, parce qu'on considérait que ce type d'alimentation était restrictif. Aujourd'hui, on n'a plus le choix : les gens ont déjà emboîté le pas d'un mode de consommation différent. »

Le contenu du programme Alimentation végétale s'articulera autour de trois pôles principaux : La connaissance des produits végétaliens et leur utilisation; la conception et l'adaptation de recettes à l'aide de substituts végétaux et l'acquisition de connaissances de base en nutrition. Dans ce monde en transformation, où la clientèle privilégie de plus en plus l'utilisation de produits alimentaires naturels, locaux et de saison, cette formation est l'occasion de s'affranchir du paradigme de la protéine animale et de développer ses connaissances pour une cuisine réinventée, qui transcende le simple remplacement de la viande.

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

