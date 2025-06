JASMIN TANGUAY, DIRECTEUR PRINCIPAL DES ÉTUDES À L'ITHQ, NOMMÉ MEMBRE DE L'ORDRE DE L'EXCELLENCE EN ÉDUCATION DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) tient à féliciter son directeur principal des études, M. Jasmin Tanguay, pour sa nomination à titre de membre de l'Ordre de l'excellence en éducation, la plus haute distinction gouvernementale en la matière. Pour sa contribution au système d'éducation du Québec, les représentants du Gouvernement du Québec lui ont décerné l'insigne de membre de cet ordre prestigieux lors d'une cérémonie s'étant tenue mardi dernier, à l'agora de l'Assemblée nationale.

(De gauche à droite) Mme Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur, M. Jasmin Tanguay, directeur principal des études à l’ITHQ et M. Bernard Drainville, ministre de l’Éducation. Crédit photo : AMELIESHOOTS (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

« La nomination de Jasmin Tanguay à l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec souligne sa contribution exceptionnelle à l'évolution de l'ITHQ. Visionnaire et rigoureux, il a été l'un des principaux acteurs de notre offre universitaire distinctive, en phase avec les défis d'une industrie en pleine mutation. Grâce à lui et à ses équipes, l'ITHQ a créé un ordre d'enseignement et ses instances universitaires, et il a posé les bases d'un modèle unique dans le réseau de l'éducation, créant le premier baccalauréat appliqué en gestion de l'accueil au Québec et élargissant notre gamme de programmes universitaires. Son travail a permis à la plus grande école hôtelière au pays de franchir une étape déterminante dans son développement, en affirmant son rôle de chef de file dans la formation de la relève en tourisme, en hôtellerie et en restauration. » - L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ

Jasmin Tanguay a également été à l'origine de la mise en place de structures de recherche inédites dans nos secteurs, ayant permis la création des deux unités de recherche de l'ITHQ : le GastronomiQc Lab, une unité mixte ITHQ/Université Laval, qui se consacre aux sciences gastronomiques, ainsi qu'ExperiSens, le seul centre collégial de transfert technologique (CCTT) hors du réseau des cégeps, spécialisé en expérience client et employé dans les domaines de l'accueil.

À propos de l' Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Source : Ophélie Simoncelli, Responsable des communications | Relations publiques, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, [email protected]