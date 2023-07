OTTAWA, ON, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Compétences Transformation Alimentaire Canada a lancé aujourd'hui Formation professionnelle pancanadienne (STAC) - un nouveau programme destiné aux personnes occupant un rôle de superviseur ou aux personnes qui aspirent accéder à un poste de leadership. Formation professionnelle pancanadienne fait partie de Destination main-d'œuvre, qui a bénéficié d'un investissement de 7,7 millions de dollars du Programme de solutions pour la main d'œuvre sectorielle du gouvernement du Canada plus tôt cette année.

L'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons emploie 300 000 personnes dans 13 000 entreprises à travers le pays. Parmi ces travailleurs, environ 15 000 personnes occupent des postes de supervision et plus de 66 % d'entre elles sont des hommes. Le nouveau programme Formation professionnelle pancanadienne a été conçu non seulement pour reconnaître les personnes occupant des postes de supervision, mais aussi pour soutenir le développement de jeunes talents en puissance. Ce programme est un élément important pour renforcer la réputation de l'industrie en tant qu'employeur de choix pour toutes et tous.

Points saillants du programme :

39 cours en ligne éprouvés sur le leadership, l'intelligence émotionnelle, l'équité, la diversité et l'inclusion, ainsi que la salubrité alimentaire

Accès à un système de gestion de l'apprentissage assorti de tableaux de bord pour les employeurs et les employés permettant de suivre les progrès et de simplifier la participation au programme

Voie d'accès pour les employés pour accéder gratuitement à un autre programme pour devenir superviseur de la production alimentaire certifié canadien

Encadrement pour les employés participants, Chromebook, primes d'achèvement, subventions pour garde d'enfants et trousses de diplômés

Soutien individuel, technique et spécialisé, et ressources d'accueil

Accès des employés à des justificatifs numériques vérifiés par chaîne de blocs, qui peuvent être conservés dans un porte-monnaie numérique

Accès à des ateliers RH et à du mentorat pour les employés participants

« Un élément important du nouveau programme de formation est l'ajout du programme Acahkos de Compétences Transformation Alimentaire Canada, une approche unique à l'apprentissage socioémotionnel. Nous avons jumelé une formation en ligne et un apprentissage interactif en équipe pour aider les individus à établir des relations interpersonnelles, à s'adapter, à faire preuve d'empathie et de résilience pour aborder une foule de situations et favoriser un milieu de travail accueillant et productif. Pour compléter Acahkos, nous avons également ajouté cinq nouveaux cours passionnants sur l'équité, la diversité et l'inclusion », a déclaré Jennefer Griffith, directrice exécutive de Compétences Transformation Alimentaire Canada.

Avec Formation professionnelle pancanadienne, les employeurs peuvent épauler leurs employés dans l'obtention de certificats vérifiés par chaîne de blocs et de justificatifs numériques dans 39 cours. À l'issue du programme, les employés reçoivent également une microcertification et peuvent participer gratuitement à un programme supplémentaire pour devenir superviseur de la production alimentaire certifié.

« En 2022, Shediac Lobster Shop a participé à un programme pilote qui a servi de base au nouveau programme Formation professionnelle pancanadienne. L'expérience vécue par nos employés a stimulé non seulement les compétences, mais aussi le moral et l'esprit d'équipe. Nous continuons d'appliquer la formation au leadership et à l'intelligence émotionnelle que nous avons reçue pour devenir une main-d'œuvre dont nous sommes vraiment fiers. » {Lana Maillet, Gestionnaire, RH, Shediac Lobster Shop Ltd.}

Pour en savoir plus sur Formation professionnelle pancanadienne, visitez www.stac-fpsc.com

Les partenaires du projet Destination main-d'œuvre sont Food Producers of Canada, Food, Health and Consumer Products of Canada, le Conseil Canadien des Pêches, le Conseil des viandes du Canada, BC Food and Beverage, Alberta Food Processors Association, Food and Beverage Manitoba, Food and Beverage Ontario, Conseil de la transformation alimentaire du Québec, Comité sectoriel de main-d'œuvre en transformation alimentaire et Aliments et Boissons Atlantique.

Compétences Transformation Alimentaire Canada est l'organisation de développement de la main-d'œuvre de l'industrie de la transformation des aliments et des boissons. Comme organisme sans but lucratif établi à Ottawa ayant des représentants partout au Canada, l'organisation soutient tous les fabricants d'aliments et de boissons du pays dans le développement d'une main-d'œuvre et de milieux de travail compétents et professionnels. Ce que nous faisons se répercute directement et positivement sur l'attraction de talent, le maintien en poste des travailleurs et la culture d'emploi de l'industrie. Grâce à ses partenariats avec l'industrie, les associations, les éducateurs et tous les paliers de gouvernement du Canada, l'organisation a su développer des ressources exceptionnelles pour l'industrie, notamment le Référentiel de compétences alimentairesMC, l'Institut canadien des fabricants d'alimentsMC, CertAlimentMC et la nouvelle initiative sur le marché du travail, En DirectMC. Visitez www.fpsc-ctac.com.

SOURCE Food Processing Skills Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias, Isabel Dopta, Conseillère principale en communications, 519.993.1192 l [email protected]