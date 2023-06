OTTAWA, ON , le 21 juin 2023 /CNW/ - Nos océans définissent nos communautés et nos cultures. Une meilleure connaissance de nos eaux peut aider les communautés à reconnaître les dangers sous-marins et les zones marines vulnérables, à planifier les efforts de pêche et de récolte, ainsi qu'à mener d'autres activités importantes. De meilleures données peuvent également aider à relever des défis importants tels que les changements climatiques et la sécurité maritime, et à orienter la planification communautaire.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, Pêches et Océans Canada lance le Programme d'hydrographie communautaire, une initiative soutenant la collecte et l'utilisation de données hydrographiques par les collectivités autochtones et côtières, leur permettant ainsi de mieux connaître les fonds marins locaux. Ce programme est financé dans le cadre du Plan de protection des océans annoncé en août 2022.

Deux projets d'hydrographie communautaire sont en cours :

La Mi'kmaq Alsumk Mowimsikik Koqoey Association, composante du Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques (PAGRAO) et constituée de la Première Nation Miawpukek et de la Première Nation Qalipu de Terre-Neuve-et- Labrador , cartographie les fonds marins pour assurer la sécurité de la navigation, déterminer les espèces et les habitats d'importance culturelle et écologique, repérer les herbiers de zostère, et récupérer les engins fantômes, entre autres priorités communautaires.

, cartographie les fonds marins pour assurer la sécurité de la navigation, déterminer les espèces et les habitats d'importance culturelle et écologique, repérer les herbiers de zostère, et récupérer les engins fantômes, entre autres priorités communautaires. La Qikiqtaaluk Corporation de l'Inuit Birthright Corporation pour la région de Qikiqtani ( Nunavut ) fournit la technologie et la formation aux associations de chasseurs et de trappeurs inuits, en commençant par Kinngait ( Nunavut ), afin de recueillir et d'utiliser les données provenant de navires locaux pour la chasse, la pêche, et la planification de l'infrastructure. Les projets démontrent comment la sécurité maritime et la planification communautaire dépendent des données.

Le 21 juin est également reconnu au sein de la communauté scientifique comme la Journée mondiale de l'hydrographie. Il s'agit d'une journée de sensibilisation à l'hydrographie - la science qui mesure, décrit et cartographie les caractéristiques physiques des plans d'eau - ainsi qu'à son rôle visant à améliorer les connaissances sur les milieux aquatiques dont nous dépendons tous.

Les Inuits, les Premières Nations, les Métis, ainsi que les collectivités côtières entretiennent depuis des temps immémoriaux des liens fondamentaux avec les océans et les voies navigables. Leurs connaissances et leur expertise sont essentielles pour protéger les eaux côtières aujourd'hui et pour l'avenir. Le gouvernement du Canada s'est engagé à tirer parti de ses partenariats avec les communautés autochtones, afin de protéger, de préserver, et de restaurer les océans et les voies navigables pour les générations futures.

Citations

« La Mi'kmaq Alsumk Mowimsikik Koqoey Association est heureuse de recevoir un financement du MPO pour la collecte de données bathymétriques et hydrographiques sur notre territoire traditionnel autour de la rivière Conne, ainsi que de l'estuaire et de l'écosystème de la rivière Little. Ce financement nous permettra d'améliorer nos connaissances sur le réseau hydrographique de la rivière Little, et d'enrichir nos connaissances autochtones de la région. Il renforcera également notre capacité à participer aux futurs efforts scientifiques visant à mieux connaître notre écosystème local, afin de comprendre la place unique qu'il occupe dans les traditions autochtones et dans le vaste réseau hydrographique de la région de la baie d'Espoir. »

Shayne McDonald, directeur exécutif, Mi'kmaq Alsumk Mowimsikik Koqoey Association Inc.

« La Qikiqtaaluk Corporation est heureuse de recevoir un financement dans le cadre du programme d'hydrographie communautaire du MPO afin de pouvoir aider Kinngait, l'une de nos collectivités, en lui fournissant la technologie et la formation, et en effectuant l'analyse des données pour qu'elle entreprenne la cartographie bathymétrique et hydrographique dans les zones d'intérêt pour la collectivité. Nous travaillerons en étroite collaboration avec l'Organisation de chasseurs et de trappeurs d'Aiviq à Kinngait et avec le Marine Institute à Terre-Neuve-et-Labrador, pour mettre en place la nouvelle technologie HydroBlock destinée aux navires locaux. Nous espérons étendre ce programme à d'autres collectivités de notre région dans les années à venir. »

Peter Keenainak, vice-président, Pêches, Qikiqtaaluk Corporation

« J'ai le grand plaisir de célébrer la Journée nationale des peuples autochtones, et de présenter le Programme d'hydrographie communautaire. Ce programme plutôt modeste fait néanmoins de grandes vagues pour faire progresser la sécurité maritime et la planification communautaire, en permettant aux collectivités d'accéder aux technologies de cartographie des fonds marins et à la formation en la matière. Les données détenues et recueillies par les Autochtones font partie intégrante de la planification communautaire autochtone. J'espère que ce programme permettra de présenter encore plus de contributions autochtones exceptionnelles à célébrer le 21 juin dans les années à venir. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce au Plan de protection des océans, les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les collectivités côtières participent plus que jamais à la sécurité maritime et la protection du milieu marin. En travaillant ensemble, nous veillons à ce que nos écosystèmes côtiers restent protégés et à ce que les collectivités locales aient accès aux biens dont elles ont besoin. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

Faits en bref

Le programme d'hydrographie communautaire est un programme quinquennal (de 2022-2027) qui aide les collectivités autochtones et côtières à recueillir et à utiliser, à leurs propres fins communautaires, des données sur la profondeur des plans d'eau.

Le Programme annoncé aujourd'hui fait partie de l'engagement pris par le gouvernement du Canada , dans le cadre du budget de 2022, de fournir 2 milliards de dollars sur 9 ans pour le renouvellement du Plan de protection des océans du Canada , et d'étendre ses activités à de nouveaux domaines.

, dans le cadre du budget de 2022, de fournir 2 milliards de dollars sur 9 ans pour le renouvellement du Plan de protection des océans du , et d'étendre ses activités à de nouveaux domaines. Le gouvernement du Canada s'est engagé à poursuivre une collaboration fructueuse avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les collectivités côtières pour mettre en œuvre le Plan de protection des océans, et respecter la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Matthew Dillon, Directeur des communications, Bureau de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 613-992-3474, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]; Shayne McDonald, Directeur exécutif, Mi'kmaq Alsumk Mowimsikik Koqoey Association Inc., 709-538-6617, [email protected]; Jerry Ward, Directeur des pêches, Qikiqtaaluk Corporation, 867-979-8400, [email protected]; Nadine Ramadan, Attachée de presse et conseillère en communications, Bureau de l'honorable Omar Alghabra; Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médiasTransports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]