CHARLOTTETOWN, PE, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Au cours des 15 dernières années, plus de 500 salles de presse locales ont fermé un peu partout au Canada dans près de 350 collectivités du pays. Les communautés sont pourtant aux premières lignes des nouvelles en cette période critique. C'est pourquoi le journalisme local mérite une attention particulière.

Aujourd'hui, la Fondation des Prix Michener (FPM) et la Fondation Rideau Hall (FRH) répondent à ce besoin grâce à un nouveau programme de bourses visant à promouvoir les écosystèmes des petites salles de presse canadiennes, à reconnaître leur rôle essentiel pour consolider la trame sociale, à soutenir la diversité des voix et opinions, et à conserver leur autonomie journalistique.

« Nous avons créé le programme de bourses Norman Webster pour commémorer l'héritage de ce journaliste canadien aujourd'hui décédé, a expliqué Margo Goodhand, présidente de la FPM. J'espère qu'il inspirera les petites salles de presse du pays à voir grand au moment de raconter des histoires enrichissantes pour leur milieu, des histoires qui contribueront à créer le genre de changement reconnu par les Prix Michener, le prestigieux programme cinquantenaire qui récompense le secteur du journalisme au Canada. Les Prix Michener pourront ainsi augmenter leur impact en mettant à l'honneur et en soutenant financièrement le journalisme local transformateur. J'ai très hâte de voir ce que les premières nominations nous réserveront. »

Le programme de bourses Norman Webster, d'une valeur de 125 000 $, permettra aux organisations médiatiques lauréates (une de langue anglaise et une de langue française) de produire une histoire innovante, et aux journalistes en début de carrière de perfectionner leur art.

« Au nom de toute notre famille, de la Fondation Eric T. Webster et de la Fondation R. Howard Webster, je suis ravi de voir se perpétuer l'influence positive et durable que mon père a laissée sur le journalisme canadien. Permettre à des salles de nouvelles (en anglais comme en français) d'aborder des sujets autrement inaccessibles reflète parfaitement la curiosité et l'engagement profond dont mon père faisait preuve lorsqu'il cherchait à raconter une histoire », a témoigné Derek Webster, administrateur de la Fondation Eric T. Webster.

Né à Summerside, sur l'Île-du-Prince-Édouard, Norman Webster était un correspondant à l'étranger, chroniqueur et journaliste renommé et aimé de ses confrères et consœurs. Son travail notamment au Globe and Mail et à la Montreal Gazette lui a valu l'Ordre du Canada en 1995. Nommé président de la Fondation des Prix Michener en 1998, il a aussi reçu en 2022, à titre posthume, le Prix Michener-Baxter pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement du journalisme canadien.

Le programme de bourses Norman Webster a été annoncé à un nouveau forum Ramener le local dans les nouvelles locales, organisé par la FRH et la FPM à Charlottetown, où des décideurs, des fondations et des représentants des médias locaux de Haïda Gwaïi jusqu'à l'Île-du-Prince-Édouard se sont réunis pour discuter du futur des nouvelles locales et mettre en commun les pratiques novatrices de cet écosystème.

« Renforcer les fondements démocratiques est une priorité non partisane au cœur de la mission de la Fondation Rideau Hall. Toute la population canadienne en profite. Les salles de presse locales sont vitales et agissent comme véritable levier pour avoir des communautés informées, mobilisées et solidaires. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons prendre des mesures pour protéger et réinventer l'avenir des nouvelles locales, a souligné Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall. Le présent forum et le programme de bourses Norman Webster soutiendront l'innovation requise pour revitaliser les nouvelles locales et les petites salles de rédaction. »

Un rapport sera publié après l'événement, en collaboration avec le Forum des politiques publiques. L'appel de candidatures pour le programme de bourses Norman Webster sera lancé en décembre. Suivez ce lien pour vous inscrire à l'infolettre et recevoir l'actualité des Prix Michener : https://www.prixmichener.ca/connect/

Les Prix Michener

Les Prix Michener font l'éloge et la promotion de l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Le Prix Michener, créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974, est la plus haute distinction journalistique au pays. Le conseil d'administration bénévole de la Fondation des Prix Michener administre le Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall et grâce au soutien de ses commanditaires BMO, Cision, Power Corporation du Canada, et TD. Pour plus de renseignements, consultez le www.prixmichener.ca.

La Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources qui mettent en lumière l'excellence canadienne. La FRH collabore avec des partenaires pour améliorer des vies et créer les conditions permettant à davantage de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer. Pour en savoir plus, visitez www.rhf-frh.ca/fr.

