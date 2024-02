TORONTO, le 7 févr. 2024 /CNW/ - L'organisme national d'alphabétisation ABC Alpha pour la vie Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de son tout nouveau programme ABC Nombres au quotidien. ABC Nombres au quotidien est un programme de calcul qui offre gratuitement des ressources et des ateliers aux apprenants adultes qui cherchent à améliorer leurs compétences en mathématiques.

Le modèle Compétences pour réussir du gouvernement du Canada définit le calcul comme étant la « capacité à trouver, à comprendre et à transmettre des renseignements mathématiques présentés sous forme de mots, de chiffres, de symboles et de graphiques ». Dans la vie quotidienne, le calcul sert à déterminer le nombre de minutes avant le départ d'un train, à adapter les quantités d'ingrédients d'une recette en fonction du nombre d'invités et à vérifier la monnaie rendue après un achat, par exemple.

Selon le Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) de 2013, mené par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), seulement 13 % des adultes canadiens détiennent de bonnes compétences en calcul (c'est-à-dire qu'ils sont capables de comprendre des renseignements mathématiques complexes et d'utiliser des modèles et des raisonnements mathématiques). En revanche, 55 % des adultes canadiens se situent à l'un des trois niveaux de compétence les plus faibles de l'évaluation en ce qui a trait au calcul. Les personnes au niveau le plus faible sont en mesure d'effectuer des opérations mathématiques de base, notamment compter, trier, et faire des calculs avec des nombres entiers. Le manque de compétences en matière de calcul peut avoir des répercussions sur le plan financier, social et professionnel, et même ébranler la santé et le bien-être.

Le programme ABC Nombres au quotidien cherche à améliorer les compétences en calcul et la confiance vis-à-vis des mathématiques au sein de la population canadienne grâce à des ressources, des cours en ligne et des ateliers gratuits. Le premier cahier d'activités, intitulé Jouer avec les régularités, est actuellement disponible et d'autres cahiers, ainsi que des cours en ligne sur la Plateforme de compétences ABC, seront lancés dans les mois à venir. Le programme est également destiné aux intervenants et intervenantes du domaine de l'alphabétisation des adultes qui enseignent les mathématiques sans nécessairement disposer d'une qualification officielle dans le domaine. Pour offrir le programme ABC Nombres au quotidien dans une collectivité, il suffit de s'inscrire afin de pouvoir présenter des ateliers, recevoir des cahiers d'activités imprimés et avoir accès à une formation en ligne sur l'animation.

« Le programme ABC Nombres au quotidien permet de mettre le calcul en action grâce à des ressources claires et compréhensibles portant sur la mise en application des principes mathématiques de base dans des situations concrètes, explique Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. L'objectif du programme est de permettre aux adultes canadiens ayant des difficultés avec les mathématiques d'acquérir les compétences nécessaires pour utiliser le calcul dans leur vie quotidienne en toute confiance. »

Le programme ABC Nombres au quotidien a été élaboré avec le soutien de Manuvie dans le cadre de son Programme axé sur les résultats et de son engagement à générer des occasions économiques inclusives.

Pour en savoir davantage, télécharger des ressources gratuites ou organiser un atelier dans votre collectivité, visitez le site abcnombresauquotidien.ca.

ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant les organisations du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de la littératie. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

