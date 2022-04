WHITBY, ON, le 28 avril 2022 /CNW/ - En aidant les Canadiens à améliorer l'efficacité énergétique de leur maison, on leur permet non seulement d'économiser sur leurs factures mensuelles, mais aussi de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et à la création d'emplois de qualité.

Ryan Turnbull, député de Whitby, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Rory Nisan, membre du Conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et conseiller à la Municipalité régionale de Halton, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 3,4 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Financement de l'efficacité communautaire (FEC) pour la mise en œuvre du programme Greener Homes, un programme de financement des améliorations écoénergétiques résidentielles offert par la Municipalité régionale de Durham.

Le programme Greener Homes offrira aux propriétaires un service de conciergerie pour améliorer le rendement écoénergétique de leurs résidences. Ils auront accès à une gamme de services de soutien, notamment un accompagnateur en efficacité énergétique résidentielle, un portail Web interactif comportant des feuilles de route de rénovation personnalisées et des remises. Le programme offrira également l'accès aux services de financement des prêteurs participants pour aider les propriétaires à financer des projets d'amélioration écoénergétique de leur maison.

Le programme Greener Homes ciblera les maisons unifamiliales construites entre 1970 et 2000 (qui représentent 46 pour cent des maisons unifamiliales de la région de Durham), car elles sont réputées avoir un fort potentiel d'économie d'énergie. L'initiative soutiendra les améliorations écoénergétiques telles que l'installation d'appareils de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) écoénergétiques, les améliorations de l'enveloppe thermique et de l'éclairage et l'acquisition d'électroménagers à haut rendement. Parmi les autres mesures admissibles, mentionnons l'installation de thermopompes, de systèmes de production d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie, de bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi que des mesures de conservation de l'eau et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Le programme sera hébergé par la Municipalité régionale de Durham et mise en œuvre par Windfall Ecology Centre.

L'initiative Financement de l'efficacité communautaire (FEC) est offerte par le biais du Fonds municipal vert (FMV), programme géré par la FCM et financé par le gouvernement du Canada. L'initiative FEC aide les collectivités de toutes tailles à mettre en œuvre des programmes de financement locaux novateurs qui aident directement les propriétaires à réduire leurs émissions de GES et à rendre leur maison plus écoénergétique, confortable et abordable, tout en contribuant à créer des emplois locaux et à favoriser le dynamisme de l'économie locale.

Grâce à cette initiative et à d'autres programmes semblables, le FMV soutient avec grand succès depuis plus de 20 ans la mise en œuvre de projets environnementaux porteurs de changement à l'échelle municipale. Le gouvernement du Canada a investi 1,65 milliard de dollars dans le FMV depuis sa création afin de donner les moyens aux municipalités de soutenir des projets visant la mise en œuvre de solutions novatrices faisant appel à des ressources locales.

Citations

« Les bâtiments sont à l'origine de 18 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada - la construction d'un plus grand nombre d'habitations écoénergétiques et la rénovation du parc immobilier actuel nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques tout en faisant baisser les factures d'énergie des Canadiens. Notre gouvernement est fier d'aider la municipalité régionale de Durham et d'autres municipalités au pays à trouver et à mettre à profit des façons de réduire les émissions et d'élargir l'offre de logements durables. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« En investissant dans des logements écoénergétiques, nous bâtissons des collectivités saines et durables. La transition en cours au Canada vers une économie à faibles émissions de carbone exige des solutions novatrices en matière de logement qui créeront des emplois et renforceront la résilience climatique, tout en rendant le coût de la vie plus abordable grâce aux économies d'énergie. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les municipalités sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et de l'action climatique, et des collectivités de toutes tailles font preuve de leadership en matière de climat à un moment où nous en avons vraiment besoin. Le Fonds municipal vert leur donne les moyens d'obtenir des résultats sur le terrain. Et ces résultats, nous les obtenons avec nos partenaires fédéraux, en aidant les villes comme la Municipalité régionale de Durham à bâtir des collectivités plus vertes et plus durables, à créer des emplois et en aidant les Canadiens à rendre leurs maisons plus confortables et abordables. Ensemble, nous sommes bien engagés sur la voie de la carboneutralité. »

Rory Nisan

Membre du Conseil d'administration de la FCM et conseiller de la Municipalité régionale de Halton

« En lançant aujourd'hui le programme de Durham pour des maisons plus vertes, nous posons un jalon décisif. La région de Durham a été un fer de lance de la création d'une plateforme innovante avec service de concierge, et le gouvernement du Canada en soutient la mise en œuvre à hauteur de 3,4 millions de dollars. Conjugué à des programmes de financement fédéraux comme les conseillers en efficacité énergétique, la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes et les prêts sans intérêt, le programme de Durham pour des maisons plus vertes rendra les rénovations énergétiques plus accessibles aux propriétaires de toute la région. Nous gagnons sur trois plans : baisse des factures d'énergie pour les propriétaires, beaucoup plus de bons emplois pour les travailleurs et baisse des émissions pour protéger notre planète dans l'intérêt de nos enfants et petits-enfants. Voilà comment on lutte contre les changements climatiques tout en bâtissant une économie plus forte et plus durable! »

Ryan Turnbull

Député de Whitby

« Les résidents de la région de Durham vont bénéficier grandement du programme Greener Homes. Grâce à ce programme, il sera plus facile et plus pratique pour les résidents d'apporter des améliorations énergétiques à leur domicile et de contribuer à la transition vers une économie sobre en carbone dans la région de Durham. Nous sommes reconnaissants du soutien de la Fédération canadienne des municipalités dans la lutte contre le changement climatique. »

John Henry

Président régional et directeur général de la Municipalité régionale de Durham

Liens connexes

