Un nouveau président du conseil pour la Société du Centre des congrès de Québec

En effet, c'est hier que le Conseil des ministres a procédé à cette nomination. M. Aubut sera indéniablement un atout pour le développement du Centre. Il connaît bien les enjeux et défis liés au tourisme d'affaires puisqu'il a maintes fois eu l'occasion de collaborer avec l'équipe du Centre, notamment lorsqu'il agissait à titre de président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. À l'époque, il siégeait au comité stratégique de Québec Destination affaires. Il saura assurément accompagner les membres de l'équipe devant les nombreux défis qui les attendent.

L'ensemble du conseil d'administration ainsi que le personnel désirent remercier M. Serge Ferland pour sa précieuse collaboration, sa disponibilité de tous les instants, sa générosité et ses judicieux conseils. M. Ferland était président du conseil d'administration depuis 2015.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités d'importantes retombées économiques pour Québec tout en contribuant au rayonnement de la capitale. Certifié LEED-CI et EB, BOMA BESt et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle. www.convention.qc.ca

