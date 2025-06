Un nouveau président-directeur général pour le CISSS de la Côte-Nord

MONTRÉAL, le 13 juin 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration (CA) de Santé Québec annonce la nomination de M. Jean-François Miron à titre de président-directeur général du CISSS de la Côte-Nord. Cette nomination a été entérinée par le CA de la société d'État le 12 juin dernier. M. Miron entrera en fonction le 7 juillet prochain.

Le CA de la société d'État tient à remercier Mme Nathalie Castilloux, qui assurait l'intérim de ce poste depuis octobre dernier. Cette dernière poursuivra son mandat à titre de présidente-directrice générale adjointe.

Les postes de président-directeur général dans les établissements existent depuis 2015.

À propos de Jean-François Miron

Actuellement directeur général adjoint aux opérations et à la transformation du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, M. Miron cumule plus de 24 ans d'expérience en gestion, dont de nombreuses années dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Il détient un baccalauréat en gestion des ressources humaines et un diplôme d'études supérieures spécialisées en relations industrielles.

À propos de Santé Québec

Santé Québec est une société d'État responsable d'offrir des services de santé et des services sociaux par l'entremise d'établissements publics ainsi que de coordonner et de soutenir l'activité des établissements privés et de certains autres prestataires de services. Son rôle est de s'occuper des opérations et de la performance des activités du réseau afin d'assurer la satisfaction des usagers et usagères.

SOURCE Santé Québec

Pour renseignements : Relations médias - Santé Québec, [email protected], 514 264-6177