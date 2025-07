MONTRÉAL, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Santé Québec annonce la nomination du Dr Jean Longtin au poste de vice-président - Excellence clinique. Ce dernier entrera en fonction le 25 août prochain.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le Dr Longtin sera responsable de la mise en œuvre et de la supervision, pour l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux, des orientations, des stratégies et des activités liées à :

l'encadrement et au développement des pratiques professionnelles;

la qualité, la sécurité et l'éthique des soins;

la recherche, la performance clinique et l'intégration des connaissances;

l'expérience usager et l'approche patient partenaire.

« Nous sommes ravis d'accueillir le Dr Longtin au sein de notre comité exécutif. Il détient une vaste expérience en santé publique, puisqu'il occupait jusqu'à tout récemment les fonctions de sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada et de vice-président du Laboratoire national de microbiologie, à l'Agence de la santé publique du Canada. Il possède également une solide expertise dans le réseau de la santé et des services sociaux, acquise au CHU de Québec, où il pratique depuis 20 ans - tout d'abord comme pharmacien, puis comme médecin spécialiste. Il était aussi impliqué jusqu'à récemment à titre d'infectiologue consultant au sein de la Coopérative de solidarité SABSA, qui œuvre auprès des populations vulnérables. Il a également contribué de façon significative à la gestion de la pandémie de la COVID-19, en agissant à titre d'expert au ministère de la Santé et des Services sociaux. Son leadership et sa vision stratégique claire seront des atouts importants dans l'accompagnement quotidien des équipes cliniques, mais également dans l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins et des services à la population », a déclaré Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec.

« Je suis honoré de rejoindre Santé Québec à un moment aussi important pour le réseau de la santé et des services sociaux québécois. Je serai à l'écoute des équipes cliniques et les soutiendrai afin qu'elles puissent livrer les meilleurs soins, dans un esprit de cogestion et de respect de leurs expertises. Je travaillerai à ce que les patients aient accès à des services de qualité, en temps opportun et de manière inclusive », a déclaré le Dr Longtin.

Notice biographique du Dr Jean Longtin

Le Dr Jean Longtin est microbiologiste-infectiologue au CHU de Québec depuis 2008 et professeur de clinique agrégé à l'Université Laval depuis 2010. Il occupait jusqu'à tout récemment les fonctions de sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada et de vice-président du Laboratoire national de microbiologie, à l'Agence de la santé publique du Canada. Il a aussi été directeur médical du Laboratoire de santé publique du Québec de 2015 à 2019. Le Dr Longtin a également agi à titre d'infectiologue consultant au sein de la clinique SABSA de 2017 à 2025, dont la mission est d'offrir des soins et des services de santé de proximité adaptés aux personnes vulnérables.

Il est titulaire d'un doctorat en pharmacie clinique, d'un doctorat en médecine, d'une spécialisation en microbiologie médicale et infectiologie ainsi que d'une formation postdoctorale à Santé publique Ontario, à Toronto.

Tout au long de sa carrière, le Dr Longtin a travaillé au sein de diverses organisations, telles que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a également rayonné lors de nombreux événements scientifiques et a contribué à plusieurs articles scientifiques.

Il est récipiendaire de nombreuses distinctions, dont le prix Interdisciplinarité de l'Université Laval. Il est reconnu pour son expertise en qualité, pertinence et performance, en santé publique, en maladies infectieuses et en communication scientifique.

