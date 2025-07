Invitation aux médias - Conférence de presse virtuelle : incendie à l'Hôpital de Rouyn-Noranda - État de situation et plan de rétablissement

ROUYN-NORANDA, QC, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse virtuelle portant sur le plan de rétablissement à la suite de l'incendie survenu à l'Hôpital de Rouyn-Noranda. Mme Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue, ainsi que Mme Maryse Poupart, vice-présidente - Coordination santé et services sociaux à Santé Québec, prendront la parole pour présenter un rappel de la situation, dresser le portrait des travaux à réaliser, expliquer les impacts sur l'offre de services et sur l'environnement de travail du personnel de soins, détailler les étapes du plan de rétablissement et mettre en lumière la collaboration soutenue entre le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue et le siège social de Santé Québec.

Date : Vendredi 25 juillet 2025

Heure : 11 h

Lien Zoom : https://us06web.zoom.us/j/81624373976

La conférence sera également diffusée en direct sur la page Facebook du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

Confirmez votre participation à l'adresse : [email protected]

SOURCE Santé Québec