INCENDIE À L'HÔPITAL DE ROUYN-NORANDA ÉTAT DE SITUATION ET PLAN DE RÉTABLISSEMENT

ROUYN-NORANDA, QC , le 25 juill. 2025 /CNW/ - Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue et le siège social de Santé Québec dressent un état de situation à la suite de l'incendie qui a eu lieu à l'Hôpital de Rouyn-Noranda.

Un sinistre important qui génère des impacts significatifs

Le 14 juillet 2025, un incendie s'est déclaré à l'Hôpital de Rouyn-Noranda, nécessitant une évacuation complète de l'installation comptant sept étages. Un total de 93 personnes hospitalisées et résidents a été relocalisé de façon temporaire dans des bâtiments à proximité.

« Il s'agit d'un sinistre important qui génère des impacts significatifs sur l'offre de soins et de services pour la population de l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. Le personnel de l'Hôpital de Rouyn-Noranda doit travailler dans un contexte qui n'est pas optimal, alors que les équipes des autres hôpitaux de la région accueillent présentement un nombre plus important de personnes, et ce, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. L'accès à certains services est donc actuellement diminué ». - Caroline Roy, PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

Cette page présente un portrait global de la situation : les services actuellement accessibles, les modalités particulières pour certains soins, les services suspendus temporairement, ainsi que les consignes en lien avec la reprise des rendez-vous.

Déploiement d'un plan de rétablissement permettant la reprise complète des services dans les meilleurs délais

Le sinistre a généré des impacts majeurs au 2e étage où s'est déclaré l'incendie. Des impacts importants sont aussi constatés aux étages 1, 3 et 4 en raison de la présence de suie, de fumée et d'eau, alors que des impacts plus modérés sont présents aux autres étages en raison de la présence de fumée et de suie. Dans ce contexte, le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue collabore avec la Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux (DARSSS) et des experts en sinistres afin de veiller à planifier et à réaliser les travaux.

Cette situation fait en sorte que l'accès à des étages ou à des portions de l'établissement est inaccessible, ce qui requiert de relocaliser temporairement des services :

L'unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF) demeurera relocalisée à la Maison des aînés et alternative de Rouyn-Noranda jusqu'à ce que les unités de pédiatrie, d'obstétrique, mère-enfant et de néonatalogie soient reconstruites.

jusqu'à ce que les unités de pédiatrie, d'obstétrique, mère-enfant et de néonatalogie soient reconstruites. Les services de pédiatrie, de néonatologie, d'accouchement et de l'unité mère-enfant seront réaménagés au 4 e étage d'ici quelques semaines, avec une capacité réduite pour toute la durée des travaux de reconstruction qui s'échelonneront sur quelques mois. Entre-temps, des transferts seront effectués en région, et de façon plus exceptionnelle à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue concernant spécifiquement la néonatalogie.

étage d'ici quelques semaines, avec une capacité réduite pour toute la durée des travaux de reconstruction qui s'échelonneront sur quelques mois. Entre-temps, des transferts seront effectués en région, et de façon plus exceptionnelle à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue concernant spécifiquement la néonatalogie. L'unité de médecine et de chirurgie a réintégré une partie de ses locaux au 3 e étage le 24 juillet. La capacité d'hospitalisation est limitée à 32 lits plutôt que 50 et elle demeurera réduite pour une durée de quelques semaines, ce qui imposera des transferts dans d'autres installations de la région.

étage le 24 juillet. La capacité d'hospitalisation est limitée à 32 lits plutôt que 50 et elle demeurera réduite pour une durée de quelques semaines, ce qui imposera des transferts dans d'autres installations de la région. La reprise des activités régulières au bloc opératoire et à l'unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) est prévue dans un mois. Durant cette période, les chirurgies associées à une urgence vitale sont effectuées à Rouyn-Noranda et les chirurgies urgentes et semi-urgentes, dont les chirurgies oncologiques sont réalisées dans un autre hôpital de la région. Lors de la reprise des activités à la normale, des modalités seront définies pour permettre un rattrapage des chirurgies non urgentes.

En complément, il est à noter que plusieurs équipements médicaux ayant été souillés ou abîmés doivent être nettoyés ou remplacés, ce qui pourrait entraîner certaines contraintes pour la reprise complète des activités.

Un plan de rétablissement a été déployé. Cet outil « définit les actions à effectuer et assure une coordination des travaux en vue de maintenir une offre de services sécuritaire et de qualité qui répond aux besoins de la population, tout en accordant une priorité aux services critiques et essentiels. À terme, la totalité des services sera de nouveau accessible et offerte à l'Hôpital de Rouyn-Noranda, selon les modalités antérieures au sinistre ». - Caroline Roy, PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

Des collaborations régulières avec le siège social de Santé Québec

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue est en contact régulier avec le siège social de Santé Québec. Les démarches en cours permettent notamment de dresser un portrait précis de la situation, de définir les besoins liés à la mise en place de trajectoires temporaires de services, à l'accès à divers équipements, à du matériel, à des ressources humaines ainsi qu'à des expertises.

« Je tiens à saluer la mobilisation, le professionnalisme et le travail sans relâche dont ont fait preuve les équipes face à cette situation exceptionnelle. Le quotidien des usagers et des équipes est sans contredit perturbé. Toutefois, je peux témoigner de l'énergie déployée par tous et toutes, pour réorganiser les soins et services, dans le contexte qu'on connaît, au bénéfice de la population. Nous demeurons pleinement mobilisés pour soutenir les équipes locales. Les établissements du réseau sont disponibles et prêts à aider la région de l'Abitibi-Témiscamingue afin de limiter les répercussions sur la population et de garantir la continuité des soins et services ». - Maryse Poupart, vice-présidente aux opérations et à la coordination santé et services sociaux de Santé Québec

Un engagement exceptionnel du personnel, des équipes médicales et des partenaires lors du sinistre afin de maintenir une offre de soins et de services

Grâce à une mobilisation rapide et coordonnée, il a été possible d'assurer la sécurité des usagers et de maintenir une offre de soins adaptée malgré les circonstances.

« Lors de l'incendie, la collaboration du personnel et des équipes médicales du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, ainsi que des entreprises ambulancières, de la Sûreté du Québec, du service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda et de nombreux partenaires et bénévoles a été exceptionnelle. Le comportement héroïque a permis de compléter une évacuation dans un contexte très difficile et a fait en sorte qu'aucune personne n'a été grièvement blessée. Depuis, tous les acteurs et partenaires concernés contribuent activement au plan de rétablissement afin de maintenir l'offre de services à la population ». - Caroline Roy, PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

Des communications transparentes et régulières

Les personnes concernées par une modulation de services recevront l'information requise afin d'être adéquatement informées des impacts possibles sur leur trajectoire de soins.

Par ailleurs, l'actualisation du plan de rétablissement entraîne des modifications quant à la circulation à l'intérieur de l'hôpital de Rouyn-Noranda. Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue invite la population à respecter la signalisation dans les zones de travaux et à faire preuve de patience, d'indulgence, de courtoisie et de compréhension envers le personnel, qui œuvre sans relâche pour assurer la continuité des soins et des services. Votre collaboration contribue grandement à maintenir un environnement sécuritaire et bienveillant pour tous.

Pour conclure, l'établissement rappelle que des services de soutien psychosocial sont disponibles si vous en ressentez le besoin. Pour obtenir les informations à jour, la population est invitée à consulter régulièrement la page Facebook et la page Incendie à l'Hôpital de Rouyn-Noranda - Plan de rétablissement.

SOURCE Santé Québec

Source : Sarah Charbonneau, djointe à la PDG - Communications et affaires publiques, [email protected]