Un nouveau président-directeur général au CISSS de la Montérégie-Ouest

MONTRÉAL, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de Santé Québec annonce la nomination de M. Dominique Pilon à titre de président-directeur général (PDG) du CISSS de la Montérégie-Ouest. Cette décision a été entérinée le 4 juillet dernier.

Monsieur Pilon succède ainsi à M. Philippe Gribeauval, qui occupait ce poste depuis 2021. Les postes de président-directeur général d'établissement existent depuis 2015 dans le réseau de la santé et des services sociaux.

M. Dominique Pilon, nouveau président-directeur général au CISSS de la Montérégie-Ouest (Groupe CNW/Santé Québec)

« Cumulant plus de 20 ans d'expérience, notamment comme gestionnaire de haut niveau, dont celui de président-directeur général adjoint au CISSS de la Montérégie-Ouest, Dominique est la personne toute désignée pour occuper ce rôle. Il connaît bien la réalité du terrain, se distingue par sa capacité à mobiliser ses équipes et à livrer des résultats concrets. Son leadership positif et humain représente un atout précieux pour notre organisation », affirme Christiane Germain, présidente du conseil d'administration de Santé Québec.

Le CA de la société d'État tient à remercier M. Philippe Gribeauval pour son engagement tout au long de son mandat.

M. Pilon entrera officiellement en fonction le 9 août prochain.

Notes biographiques de M. Dominique Pilon

Titulaire d'un baccalauréat en ergothérapie de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en administration publique de l'ENAP, M. Pilon a été gestionnaire au sein du Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges de 2008 à 2015, notamment à titre de directeur des programmes généraux et spécifiques, de santé publique et des services multidisciplinaires. Il a occupé différents postes de gestionnaire, dont celui de directeur général adjoint des programmes sociaux, de réadaptation, de soutien à l'autonomie des personnes âgées. Il aussi été directeur des services jeunesses, de la vaccination COVID-19 et des activités hospitalières. Depuis 2023, il agit à titre de PDG adjoint du CISSS de la Montérégie-Ouest.

À propos de Santé Québec

Santé Québec est une société d'État responsable d'offrir des services de santé et des services sociaux par l'entremise d'établissements publics ainsi que de coordonner et de soutenir l'activité des établissements privés et de certains autres prestataires de services. Son rôle est de s'occuper des opérations et de la performance des activités du réseau afin d'assurer la satisfaction des usagers et usagères.

À propos du CISSS de la Montérégie-Ouest

Le CISSS de la Montérégie-Ouest offre des soins et des services à une population de près de 500 000 personnes, résidant dans la partie ouest de la Montérégie. Employant plus de 11 000 personnes dans environ 120 installations, il offre des services généraux, des soins courants de première ligne et des soins en centre d'hébergement de longue durée. L'établissement se dédie également aux services spécialisés en milieux hospitaliers et en réadaptation. À ce titre, le CISSS de la Montérégie-Ouest assure une responsabilité régionale pour la déficience physique, la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme et la dépendance.

