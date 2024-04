UN NOUVEAU PÔLE DE CORRESPONDANCE MAJEUR À CHÂTEAUGUAY

MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - Exo est heureux d'annoncer que le nouveau terminus Châteauguay est maintenant le pôle de correspondance du réseau d'autobus d'exo du secteur Sud-Ouest et Haut-Saint-Laurent depuis le 8 avril. Les usagers peuvent profiter de tous les services d'exo au même endroit. Il est à noter que les travaux de réaménagement du terminus ont été complétés plus rapidement et à moindre coût que prévu.

Une boucle d'autobus à grande capacité

Sur la photo de gauche à droite : Éric Allard, maire de Châteauguay, et Sylvain Yelle, directeur général d’exo. (Groupe CNW/exo)

Dans le but de centraliser la majorité des lignes d'autobus et de taxi collectif du secteur et de faciliter les déplacements locaux et les correspondances, exo a ajouté 10 quais d'embarquement au terminus Châteauguay ainsi que 2 quais d'embarquement sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Ces modifications ont permis d'optimiser les lignes 22, 24 et 29 avec quatre nouveaux départs quotidiens. Sur les quais, des marquises protègent maintenant les usagers des intempéries. Des bancs et des appuis ischiatiques y sont également installés pour le confort des usagers en attente.

Les services d'exo réunis au même endroit

Tous les services offerts par exo sont réunis au nouveau point de vente et service à même le terminus : achat de titres de transport et d'abonnements, prise de photos pour les cartes à tarif réduit et récupération des objets perdus. Le nouveau bâtiment offre également un centre d'information, une aire d'attente intérieure chauffée ainsi que des toilettes.

Les modifications aux horaires et trajets

La majorité des arrêts des lignes du secteur Sud-Ouest et Haut-Saint-Laurent seront dorénavant situés dans la nouvelle boucle d'autobus du terminus Châteauguay.

Des modifications mineures aux horaires de plusieurs lignes d'autobus sont donc nécessaires :

les lignes 22 , 24 et 29 termineront désormais leur parcours au terminus Châteauguay ;

, et termineront désormais leur parcours au terminus Châteauguay ; les usagers pourront utiliser les lignes 1 , 21 , 8 , 31 , 32 ou 90 pour se rendre à Montréal ;

, , , , ou pour se rendre à Montréal ; la fréquence combinée de ces lignes est d'un maximum de 10 minutes en heure de pointe.

Des accès sécuritaires et fluides pour tous

Les véhicules ont désormais leur propre entrée pour accéder au stationnement incitatif.

De nouveaux accès ont été aménagés pour les cyclistes et les piétons.

Le stationnement a été réaménagé et est dorénavant entièrement asphalté.

Un débarcadère adapté et un dépose-minute ont été ajoutés.

Une première étape d'amélioration

Cet ajustement de services est une première étape d'amélioration de la desserte par autobus dans les secteurs Sud-Ouest et Haut-Saint-Laurent. Au cours des prochaines années, ce secteur fera l'objet d'une refonte complète. Une première phase de consultations publiques se tiendra à la fin du mois pour recueillir les besoins des citoyens.

Citations

« Le terminus permet maintenant des correspondances plus faciles pour mieux se déplacer localement et régionalement et offre tous les services au même endroit. J'ai hâte que les usagers le découvrent et constatent la grande amélioration à leur expérience de déplacement. Je suis fier que le projet de réaménagement majeur du terminus Châteauguay ait été complété plus rapidement et à moindre coût qu'originalement prévu », souligne Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

« Le nouveau terminus est une infrastructure importante pour le transport collectif du secteur. Son architecture moderne en fait un magnifique symbole de Châteauguay à l'entrée de la ville qui démontre l'importance du transport collectif dans notre ville. Il s'agit d'une première étape dans l'amélioration de l'attractivité du transport collectif pour les citoyens de Châteauguay », affirme Éric Allard, maire de Châteauguay.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

