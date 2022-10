Un nouveau parcours de haltes découvertes à visiter

BOUCHERVILLE, QC, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Toute l'équipe du parc national des Îles-de-Boucherville invite la population à venir faire l'expérience de son tout nouveau parcours de haltes découvertes composé de huit structures extérieures uniques et originales ainsi que d'une grande fresque interactive située à son centre de découverte et de services.

Vos sens seront en éveil lorsque vous tenterez de reconnaître la faune du marais à La tour, que vous sentirez les effluves des grains à La grange ou que vous naviguerez tranquillement sous Le courant. Vous serez enchanté de découvrir les différents pans de l'histoire du parc national lorsque s'animeront les personnages de La proue, que vous observerez une reproduction du Lady Sherbrooke à La roue ou que vous découvrirez au manège, l'ambiance qui régnait au parc d'amusement King Edward.

Vous pourrez aussi vous offrir un moment de détente pour contempler un magnifique coucher de soleil aux chenaux et relaxer au filet de l'épuisette.

Entre découverte et contemplation, ces haltes permettront, aux petits comme aux plus grands, de vivre une expérience immersive qui témoigne de toute la richesse du patrimoine naturelle et culturelle du parc national des Îles-de-Boucherville.

