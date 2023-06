Un nouveau moyen de transport actif à Terrebonne - Dans le cadre des célébrations du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, BIXI, en collaboration avec exo, lance trois nouvelles stations

TERREBONNE, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre des festivités entourant le 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, les citoyens pourront profiter du service BIXI offert dans trois stations situées dans la municipalité, et ce, dès le 7 juillet.

BIXI devient ainsi le premier service de vélo en libre-partage à Terrebonne et offre une nouvelle façon de se déplacer à ses citoyens. Les stations sont situées près des pôles générateurs de déplacements et du réseau cyclable : le terminus d'autobus d'exo, le théâtre du Vieux-Terrebonne et le parc Saint-Sacrement (voir carte ci-jointe).

Le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy mentionne : « L'ajout du système BIXI à Terrebonne marque une étape importante dans notre engagement en faveur de la mobilité durable. Les trente vélos, dont quinze sont électriques, offrent ainsi à la population de nouveaux moyens de se déplacer, tout en contribuant à la réduction de la congestion routière et à l'amélioration de la qualité de vie dans notre belle ville. Nous sommes convaincus que BIXI sera bien accueilli par nos citoyens et qu'il deviendra rapidement un mode de transport prisé à Terrebonne. »

Le directeur général d'exo, Sylvain Yelle, ajoute : « Pour exo, l'ajout d'une station de vélo en libre-service BIXI au Terminus d'autobus de Terrebonne représente une occasion parfaite pour favoriser les déplacements en mode durable vers nos sites et le réseau de transport collectif. Cette première implantation à Terrebonne nous permet d'espérer une fructueuse collaboration et la création de futurs pôles de mobilité dans d'autres municipalités intéressées. Cela fait partie de notre rôle d'accompagner les municipalités des couronnes dans leurs initiatives de développer de la mobilité durable ; d'ailleurs, nous croyons que la mobilité intégrée et durable fait partie des solutions au bénéfice des citoyens… et de la planète ! »

Le directeur général de BIXI Montréal, Christian Vermette, se réjouit de cette expansion et de la possibilité d'offrir les bienfaits du vélopartage aux Terrebonniens et Terrebonniennes. Il dit : « Nous sommes ravis d'inaugurer trois stations BIXI à Terrebonne. La mission de BIXI est de transformer l'expérience urbaine par une mobilité active, accessible, innovante et collaborative. Nous sommes persuadés que la population de Terrebonne adoptera rapidement ce mode de transport actif. Nous visons sans cesse à être l'acteur de mobilité urbaine le plus accessible, innovant, incontournable et offrant la meilleure expérience client. Les résultats exceptionnels de BIXI nous encouragent à poursuivre sur une lancée qui nous permet d'envisager le meilleur pour les années à venir. BIXI était un projet visionnaire et ambitieux qui aujourd'hui plus que jamais démontre sa valeur par l'atteinte de ses objectifs, autant sur le plan du succès populaire que de l'avancement technologique. »

Trois nouvelles stations BIXI

Le lancement de ces trois stations à Terrebonne permettra aux résidents et aux visiteurs de la ville de se déplacer facilement et autrement entre les attraits du Vieux-Terrebonne, les zones commerciales, les lieux de loisirs et les transports en commun. Le système de vélo en libre-service offre une solution de transport pratique, abordable et flexible.

Pour utiliser le service BIXI à Terrebonne, les citoyens peuvent s'abonner en ligne sur le site web de BIXI Montréal ou sur l'application mobile BIXI. Les résidents intéressés par le service sont encouragés à utiliser l'abonnement mensuel qui est au coût de 20 $ par mois (+ taxes) et offre 45 minutes sans frais. Les citoyens peuvent également opter pour l'aller simple, idéal pour essayer le premier essai du service BIXI.

L'abonnement BIXI est valide partout où le service est offert. Les membres peuvent se rendre à Terrebonne grâce au réseau de train exo et profiter de leur abonnement une fois sur place. Les mêmes conditions s'appliquent.

Des célébrations qui donnent le goût de se déplacer

En plus des trois nouvelles stations de vélo en libre-service, une entente conclue entre l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Terrebonne offre la gratuité jusqu'au 31 août 2023 sur tous les circuits d'autobus, de taxi collectif, de transport à la demande et de transport adapté du secteur exo Terrebonne-Mascouche circulant à l'intérieur de la zone C, ce qui inclut notamment les lignes d'autobus passant par Bois-des-Filion. Une façon originale pour la municipalité de permettre aux citoyens de découvrir les nombreuses activités planifiées dans le cadre de son 350e anniversaire. Les circuits et les exceptions sont disponibles sur le site web de la Ville de Terrebonne : www.ville.terrebonne.qc.ca/transport

Les citoyens pourront profiter de nombreuses activités en extérieur tels que des concerts gratuits, un spectacle aquatique multimédia, du cinéma en plein air, des rendez-vous d'humour et bien plus. Encore plus d'occasions d'essayer le nouveau service de vélo en libre-service. Le festival urbain JACKALOPE Block Party 350e de Terrebonne s'arrêtera au parc Saint-Sacrement les 7 et 8 juillet, juste à temps pour le début de la saison de BIXI à Terrebonne. D'ailleurs, grâce à Loto-Québec, partenaire-présentateur de BIXI, tous les citoyens pourront utiliser un BIXI régulier pendant 30 minutes gratuitement les samedis 8 et 29 juillet entre 17 h et 20 h. Une excellente façon d'essayer ce nouveau moyen de transport.

BIXI est fier de s'implanter à Terrebonne et d'offrir aux citoyens une nouvelle option de transport durable, favorisant ainsi une ville plus verte, active et accessible pour tous.

À propos de la ville de Terrebonne

Avec plus de 120 000 habitants, la Ville de Terrebonne est la municipalité la plus populeuse de la région de Lanaudière. Résolument engagée dans une démarche de transition écologique, elle pose des gestes concrets, notamment en matière de mobilité durable. La Ville célèbre cette année son 350e anniversaire et compte raviver la fierté et l'engagement des citoyens à travers son histoire, ses réalisations, sa culture et ses gens.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 235 lignes d'autobus et 85 lignes de transport collectif par automobile.

À propos de BIXI Montréal

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Boucherville, Laval, Longueuil, Montréal-Est, Mont-Royal, Terrebonne et Westmount. En 2023, le réseau BIXI comprend 10 000 vélos (dont 2 600 électriques) et plus de 830 stations. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

SOURCE BIXI Montréal

Renseignements: Marie Eve Courchesne, Conseillère en communications à la ville de Terrebonne, [email protected] ; Eric Edström, Conseiller en relations médias chez exo, [email protected] ; Laura Boily-Auclair, Conseillère en relations publiques chez BIXI Montréal, [email protected]