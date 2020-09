La pandémie de la COVID-19 a souligné l'urgence de nouvelles conditions de travail flexibles et de la transformation numérique.

Selon le sondage, seulement un répondant sur cinq souhaite retourner au bureau à temps plein; pour la plupart, le scénario idéal comporte plus de télétravail.

Les plus grands défis découlant de la pandémie sont l'équilibre travail-vie privée, la productivité et la connectivité.

Les employés du secteur public ont été particulièrement touchés en raison du manque d'accès aux outils de travail nécessaires.

TORONTO, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Selon le Sondage sur les effectifs canadiens de l'avenir mené par PwC, un nouveau monde du travail s'ouvre à nous et ce changement nous donnera la possibilité de réinventer nos façons de collaborer, d'innover et de réaliser des projets. Le sondage a permis de recueillir les impressions de plus de 1 500 employés et 500 employeurs, de tout le pays, sur la productivité et l'efficacité pendant la pandémie de COVID-19; il examine aussi jusqu'à quel point les Canadiens ont envie de retourner au bureau.

« Les modes de travail des Canadiens se font plus fluides. Il est donc temps pour les entreprises de développer leur résilience pour d'adapter et maximiser le potentiel de leur personnel à mesure que se dessine un nouveau monde du travail, » a déclaré Jean McClellan, Leader nationale, Conseils, Management et organisation, PwC Canada.

Le télétravail est là pour de bon

Tandis que le monde du travail s'adapte à ce nouveau contexte, les entreprises s'efforcent de trouver les meilleures façons de gérer le télétravail et le retour au bureau. Avant la pandémie, 82 % des employés canadiens travaillaient principalement aux installations de leur employeur; aujourd'hui, ils ne sont plus que 27 % dans ce cas. Même si 78 % des employeurs s'attendent à un retour partiel des employés à leurs lieux de travail dans les trois prochains mois, c'est en revanche un employé sur cinq seulement qui souhaite retourner au bureau à temps plein. La majorité des travailleurs veulent avoir la possibilité de choisir entre le télétravail et le bureau, selon leurs besoins.

Mobiliser le personnel dans le milieu de travail numérique

Les deux principaux défis pour près de la moitié des employés ayant répondu au sondage ont été le maintien de la productivité quotidienne et le bon équilibre travail-vie privée, surtout pour ceux qui ont des enfants. De plus, la communication avec leurs collègues sans les interactions en personne a exigé une adaptation majeure. Les employeurs devront adopter une stratégie qui répond aux besoins évolutifs de leur entreprise, mais qui tient aussi compte des besoins changeants de leur personnel.

L'investissement dans le capital humain est rentable

Rien d'étonnant à ce que les employeurs qui investissent dans leur personnel se soient mieux adaptés au contexte incertain actuel. Selon le sondage, les deux tiers des employés canadiens ont déclaré avoir eu des opportunités de perfectionnement. Les employés qui ont eu accès à ces opportunités font davantage confiance à la direction de l'entreprise, et leur productivité s'est accrue par rapport à celle des employés qui n'y ont pas eu accès.

« Les environnements de télétravail devenant la nouvelle norme, le perfectionnement numérique est plus essentiel que jamais. Les résultats de notre sondage le démontrent clairement. Quelque 40 % des employés à qui des opportunités de perfectionnement, telles que la formation sur un nouveau programme numérique, avaient été offertes avant la COVID-19 ont vu leur productivité augmenter pendant la crise, » a ajouté Mme McClellan.

La plupart des employés et des employeurs estiment que leur entreprise possède les outils nécessaires pour assurer le succès du personnel au travail, mais les résultats varient selon les secteurs. Dans le secteur public, par exemple, les employés des domaines de l'éducation, de la fonction publique et de la santé déplorent le manque d'accès, pendant la pandémie, aux outils de travail nécessaires, par rapport à d'autres secteurs. C'est dans le secteur des services financiers, cependant, que la productivité aurait le plus augmenté : près de la moitié (46 %) des employés ont déclaré une hausse de productivité pendant la pandémie.

« Non seulement les travailleurs n'ont pas eu le choix de se brancher virtuellement au réseau de leur employeur à cause des directives de distanciation sociale, mais ils souhaitent plus que jamais pouvoir effectuer du télétravail en raison des circonstances de la COVID-19, a déclaré Baya Benouniche, associée, leader Management et Organisation pour le Québec, PwC Canada. Toutefois, il faut aussi souligner que le télétravail a accentué la pression qui s'exerce sur la productivité organisationnelle, la santé mentale des employés et la culture d'entreprise. Il faut donc établir des pratiques qui favorisent la confiance et la mobilisation pour donner à tous les membres du personnel le soutien dont ils ont besoin et stimuler la créativité, la collaboration et l'innovation. »

Résultats régionaux

Sur le plan régional, on peut observer des disparités dans les préférences exprimées à l'égard du télétravail et du retour au bureau. Les employés de l'Ontario et du Québec sont plus nombreux à préférer le télétravail, probablement en partie en raison de défis liés à la congestion routière et au transport en commun dans les régions du Grand Toronto et de Montréal. Les Ontariens sont les moins à l'aise à l'idée de retourner au bureau dans les prochains mois, tandis que les travailleurs de l'Alberta et de l'Atlantique sont les plus enclins à retourner au bureau dans les trois prochains mois.

Cliquez ici pour accéder à la version intégrale du rapport.

