Un nouveau modèle de maison de naissance et de la petite enfance s'implante à Val-d'Or

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Un modèle novateur de maison de naissance et de la petite enfance ouvre ses portes à Val-d'Or. Il s'agit d'une première au Québec, car on y retrouve des services de sages-femmes et des équipes de santé publique, regroupés sous un même toit afin de créer un espace accessible et adapté aux besoins des femmes enceintes et des familles.

Le premier ministre du Québec et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, François Legault, et la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, sont heureux de souligner l'inauguration de ce nouveau milieu. Celui-ci s'inscrit dans un modèle intégré en périnatalité et en petite enfance, axé tant sur les soins que sur la promotion de la santé et la prévention.

Grâce à un espace intime et accueillant, la Maison de naissance et de la petite enfance des Grands Pins de Val-d'Or vient bonifier concrètement l'accès aux services, tout en favorisant une collaboration étroite avec les partenaires cliniques et communautaires.

Citations

« C'est la première fois au Québec qu'on voit un tel regroupement de services, et c'est ici, en Abitibi-Témiscamingue, que ça se passe. C'est un projet qui simplifie la vie des parents et qui prouve qu'on est capables d'innover pour nos régions. C'est un modèle de première ligne moderne, humain et efficace. »

François Legault, premier ministre du Québec et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Nous venons changer les façons de faire dans le réseau de la santé. En mettant les sages-femmes et la santé publique sous le même toit, nous brisons les silos pour mieux servir les femmes et les parents. Ce projet, c'est notre vision de la santé en action : des soins plus accessibles, plus humains et mieux coordonnés. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

La Maison favorise une collaboration étroite entre les équipes cliniques et communautaires, contribuant à un accompagnement soutenu des familles dès la grossesse et tout au long du développement de l'enfant.

Elle permet également de consolider le rôle central des sages-femmes au sein du continuum de soins, dans un environnement conçu pour respecter les choix des familles et assurer une expérience de naissance sécuritaire et empreinte d'humanité.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 514 554-4170