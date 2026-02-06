Inauguration du Pavillon Enfant Soleil et de la nouvelle urgence de l'Hôpital Fleurimont

SHERBROOKE, QC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Le Pavillon Enfant Soleil et la nouvelle urgence, annexés au CHUS - Hôpital Fleurimont, ont été inaugurés aujourd'hui par la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, en compagnie de la députée de Saint-François, Geneviève Hébert. Il s'agit d'une étape importante pour les familles de l'Estrie, attendue depuis plus de 20 ans, qui représente concrètement moins d'attente, plus de confort et des soins mieux adaptés aux enfants, aux parents et aux personnes aînées.

Ce projet majeur, d'un investissement de près de 433 millions $ et d'une superficie totale de 33 635 mètres carrés, visait l'ajout de plusieurs unités, dont la pédopsychiatrie, la pédiatrie, la maternité, la néonatologie ainsi que la nouvelle urgence. Le financement a été assumé en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec une contribution de l'établissement, de la Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et d'Enfant Soleil.

Une nouvelle urgence pour un meilleur accès

La nouvelle urgence de 41 civières dispose maintenant d'une salle de prétriage, de trois salles de triage et de 11 salles d'examen. Elle regroupe également trois postes infirmiers, équipés de salles de médicaments et séparés par des couloirs transversaux pour faciliter les mesures de prévention et de contrôle des infections. Elle accueille de plus une salle d'attente de 62 places plus lumineuse, une zone d'allaitement, deux zones d'isolement distinctes, deux fauteuils bariatriques et quatre fauteuils gériatriques.

Un pavillon offrant des soins adaptés aux enfants

Le Pavillon Enfant Soleil, pour sa part, met entre autres à la disposition de la population une maternité de 32 chambres d'accouchement avec une salle de bain complète, un bloc obstétrical de deux salles et un secteur de néonatologie d'une vingtaine de chambres. La pédiatrie comprend notamment une zone d'hospitalisation et une zone de soins intensifs pédiatriques séparés. Quant à la pédopsychiatrie, elle compte 10 lits d'hospitalisation, un lit d'observation et une salle d'isocontention, en plus de divers services assurant la qualité de vie et la sécurité des enfants et de leur famille.

Citations :

« Avec ce projet de grande ampleur, nous souhaitions nous assurer de doter l'Hôpital Fleurimont d'infrastructures plus modernes, à la hauteur des besoins de la population actuelle et à venir. Le projet, dans son entièreté, répond aux plus hauts standards de qualité, tant en matière de soins pédiatriques ou de néonatologie que pour ce qui est des urgences. Cela témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à la qualité des services fournis à chaque communauté québécoise, et tout particulièrement à celles qui sont en plein essor démographique comme ici, dans la région sherbrookoise. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« C'est avec une immense fierté que nous inaugurons le Pavillon Enfant Soleil et la nouvelle urgence de l'Hôpital Fleurimont, un projet d'envergure tant attendu par la communauté! Cette infrastructure moderne témoigne de l'engagement de notre gouvernement envers la santé de nos enfants et offrira aux familles estriennes des services hospitaliers de pointe, à la hauteur de leurs besoins. Félicitations à tous les partenaires impliqués! »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Depuis le début, j'ai eu le privilège de suivre l'évolution de ce projet de près, et je suis particulièrement fière de voir aujourd'hui sa concrétisation. Il s'agit d'un projet fort attendu dans la région depuis de nombreuses années. Je souhaite que les familles ainsi que les citoyens et citoyennes trouvent le projet à la hauteur de leurs attentes. Grâce à ces services plus accessibles et modernes, de nombreux parents pourront compter sur un accompagnement de qualité, tant pour leurs enfants que pour leurs proches. C'est une avancée importante pour notre communauté. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement de Mme Bélanger et de ses équipes, ainsi que le soutien de notre gouvernement, qui place le mieux-être des Estriennes et des Estriens au cœur de ses priorités. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

Faits saillants :

La nouvelle urgence dispose également d'une zone d'évaluation rapide accueillant six fauteuils inclinables, disponibles dans la salle consacrée aux personnes autonomes, qui devront passer entre 4 et 8 heures à l'urgence et qui reçoivent un traitement ou sont dans l'attente de passer un examen ou de recevoir un résultat. On y retrouve aussi une aire de choc à la fine pointe de la technologie, pour la réanimation et les traumas.

La pédopsychiatrie inclut un secteur pour futur hôpital de jour pour les enfants âgés de 6 à 12 ans avec salles d'apaisement, d'évaluation, de séjour, de classe et de thérapie, ainsi qu'un secteur ambulatoire avec des salles adaptées de thérapie de groupe, de rencontre, de thérapie par le jeu et d'évaluation avec observation miroir.

Les anciens locaux occupés par les unités déménagées seront rénovés. Un plan d'occupation de ces unités par les autres unités présentes à Fleurimont est en cours d'élaboration.

La Société québécoise des infrastructures a agi à titre de gestionnaire du projet.

