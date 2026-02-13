Transport médical héliporté - Un nouveau service d'hélicoptères médicaux pour sauver des vies, même loin des grands centres

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec pose un nouveau geste concret pour garantir à l'ensemble des citoyens et des citoyennes un accès rapide et sécuritaire aux soins de santé, partout sur le territoire.

À la suite d'un appel d'offres public lancé en août dernier, le gouvernement confirme l'attribution d'un contrat d'une durée de cinq ans pour 45,8 millions $ à l'entreprise canadienne Summit Helicopters, de Kamloops, en Colombie-Britannique, visant à fournir les hélicoptères permettant la mise en place d'un transport médical héliporté.

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, et la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, sont heureux d'annoncer que les premiers transports devraient être planifiés dès cet été.

Le projet de transport médical héliporté vise à répondre aux besoins des populations situées entre 75 et 275 kilomètres des grands centres hospitaliers, notamment lors de situations médicales critiques et chronodépendantes, c'est-à-dire où la rapidité de l'intervention tend à réduire significativement les séquelles, telles que les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les traumatismes majeurs, ainsi que certaines urgences pédiatriques. Il viendra compléter les services existants (ambulances et avions-hôpitaux) dans une logique d'intégration au système de transport médical d'urgence. Il permettra également de réduire significativement les délais de prise en charge et d'améliorer les trajectoires de soins, particulièrement pour les populations vivant en régions éloignées, ainsi que pour des communautés autochtones pour qui l'accessibilité rapide à des soins spécialisés demeure un enjeu majeur.

La mise sur pied du service s'effectuera en deux étapes distinctes. La première base, où seront effectués les premiers vols, sera située dans la ville de Québec. Les vols à partir de Mirabel, qui constituent la deuxième étape, sont quant à eux prévus cet automne.

Citations :

« Je suis très fier du travail qui a été fait dans le dossier du transport médical héliporté, notamment par les équipes du Service aérien gouvernemental du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le territoire québécois est immense et je me réjouis que de telles mesures soient prises pour bien couvrir les besoins de la population, dans un souci d'équité et d'accès aux services d'urgence. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Nous nous sommes engagés à améliorer l'accès aux services d'urgence pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises et le contrat qui a été conclu en est l'heureux aboutissement. D'ici quelques mois, des hélicoptères sillonneront le ciel du Québec afin de sauver des vies ou de prévenir des complications graves à de nombreuses personnes. Cela témoigne de cet effort majeur que nous avons fait pour moderniser notre approche en matière de santé, de manière cohérente avec les besoins de chaque communauté. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le Service aérien gouvernemental du ministère des Transports et de la Mobilité durable a supervisé l'appel d'offres à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux et en collaboration avec les équipes de Santé Québec.





Le service de transport médical héliporté s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental du système préhospitalier d'urgence 2023-2028. Il a fait l'objet, dans un premier temps, d'un investissement de 125 millions $ sur cinq ans.





La mise sur pied de ce transport comprend quatre chantiers se déroulant en parallèle : l'évaluation des besoins cliniques des demandes de transport héliporté par un centre de coordination provincial des appels du CHU de Québec-Université Laval - ÉVAQ; la construction progressive d'héliports sécuritaires; la formation des équipes médicales et l'organisation clinique (CHU de Québec-Université Laval - ÉVAQ); la sélection du fournisseur de service.



SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Sources : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînéset des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 514 554-4170; Information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]