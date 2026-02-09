Prévenir l'itinérance - Lancement d'un projet pilote pour prévenir les évictions

QUÉBEC, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Un nouveau projet pilote visant à prévenir les évictions de personnes les plus vulnérables et à réduire le risque d'itinérance voit le jour au Québec.

La ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de la ministre responsable de l'Habitation, Caroline Proulx. L'initiative est réalisée en collaboration avec le Tribunal administratif du logement (TAL) et des organismes communautaires mandatés.

Le gouvernement finance ce projet pilote à hauteur d'un million de dollars en 2025-2026 pour offrir un soutien direct aux locataires convoqués pour une audience liée à une demande d'éviction. Cette enveloppe permettra à la Maison du Père et à la Mission Old Brewery d'envoyer des intervenantes et des intervenants directement au TAL de Montréal. Ces équipes s'occuperont de repérer les personnes à risque et offriront une série de mesures d'aide ciblées : évaluation immédiate, dépannage financier pour des arriérés de loyer, orientation et référence vers les services communautaires et publics pour éviter que la situation ne se reproduise et favoriser le maintien en logement.

Citations :

« Prévenir l'itinérance, c'est agir avant que les situations ne basculent. Avec ce projet pilote, notre gouvernement intervient plus tôt, directement là où les personnes vulnérables risquent de perdre leur logement, pour leur offrir l'accompagnement nécessaire et éviter que des enjeux de santé et de justice se transforment en situations d'itinérance. C'est une approche responsable, humaine et concrète. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« En soutenant ce projet pilote, nous intervenons en amont afin d'éviter que des personnes ne se retrouvent en situation d'itinérance. En collaboration avec nos organismes partenaires, nous posons un geste concret pour soutenir les personnes à risque de perdre leur logement, en leur offrant un accompagnement qui leur permet de reprendre le contrôle sur leur trajectoire. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La clientèle visée est les personnes ayant des troubles physiques ou psychosociaux (troubles mentaux, trouble lié à l'utilisation d'une substance, lésion cérébrale acquise et autres déficiences, trouble du spectre de l'autisme, etc.) et ayant une demande introduite au TAL de la part de leur locateur.

À terme, l'objectif est de réaliser jusqu'à 60 évaluations par semaine, grâce à l'ajout de trois intervenantes ou intervenants affectés à cette intervention préventive.

Par cette démarche, le gouvernement réaffirme sa volonté d'agir en amont, de protéger la stabilité résidentielle des personnes vulnérables et de renforcer la lutte contre l'itinérance, en partenariat avec les acteurs communautaires et institutionnels.

