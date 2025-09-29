VANCOUVER, BC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le Manoir Ronald McDonald de Vancouver offre un lieu de réconfort, de guérison et un deuxième chez-soi aux enfants et aux familles de la Colombie-Britannique et du Yukon. Grâce à un investissement fédéral de 18,8 millions de dollars, on construira un nouveau bâtiment pour le Manoir Ronald McDonald de la C.-B. et du Yukon afin de pouvoir héberger plus de familles.

Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, et député de Vancouver Granville, Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités, et Richard Pass, PDG, Manoirs Ronald McDonald de la C.-B. et du Yukon, étaient présents pour faire l'annonce d'aujourd'hui.

L'établissement actuel fonctionne au maximum de sa capacité avec 73 chambres, et la demande d'espace supplémentaire pour accueillir les familles d'enfants qui reçoivent des traitements médicaux vitaux ne cesse de croître. Le financement permettra de construire un deuxième établissement, le Manoir Willow, qui permettra de doubler le nombre de familles pouvant être hébergées, ainsi que d'améliorer les services de soutien offerts aux familles effectuant un séjour hospitalier prolongé.

Le Manoir Willow sera un établissement entièrement accessible de 130 000 pieds carrés comprenant 75 suites familiales, ainsi que des aires communes intérieures et extérieures. Ce nouveau bâtiment carboneutre répondra aux besoins actuels et futurs en offrant un hébergement abordable à long terme aux familles vulnérables et en augmentant la capacité d'accueil afin de mieux servir les familles nombreuses, divers types de familles et les familles qui restent pour de longs séjours. Il continuera à offrir d'importants programmes tels que la musicothérapie, l'art-thérapie et les repas familiaux quotidiens, afin de veiller à ce que les familles disposent du soutien dont elles ont besoin pour se concentrer sur la santé et le bien‑être de leurs proches, tout en conservant un accès équitable aux soins de santé pédiatriques.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir le Manoir Ronald McDonald dans sa mission qui consiste à fournir aux familles de la Colombie-Britannique et du Yukon un hébergement équitable et accessible pendant que leurs enfants reçoivent des soins médicaux. Durant ces moments difficiles, disposer d'un foyer sûr et accueillant à proximité de l'hôpital fait toute la différence. Cet investissement permettra de doubler notre capacité d'accueil pour les familles qui se rendent à Vancouver pour recevoir des traitements vitaux, ce qui permettra à davantage de proches de rester ensemble et de trouver du réconfort au moment où ils en ont le plus besoin. »

Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, et député de Vancouver Granville, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Manoir Willow est un excellent exemple de la manière dont nous pouvons construire des infrastructures communautaires essentielles à l'aide de technologies durables axées sur le bois canadien. Grâce à ce nouvel investissement, nous ne faisons pas que construire un lieu d'hébergement pour les familles, nous prouvons également qu'en travaillant ensemble et en utilisant nos ressources locales de grande qualité, le Canada peut construire de manière plus intelligente, plus rapide et plus écologique. »

L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le secteur forestier canadien, innovateur et durable, crée de bons emplois, soutient les collectivités de la Colombie-Britannique et de tout le pays, et fournit les matériaux dont nous avons besoin pour bâtir notre nation. Nos ressources naturelles sont la force du Canada, et je félicite les Manoirs Ronald McDonald d'avoir élargi leur soutien aux familles grâce à son Manoir Willow, fièrement soutenu par le gouvernement fédéral. »

Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Veiller à ce que chaque personne au Canada ait accès à un logement durable, sécuritaire et sain, y compris à un lieu d'hébergement essentiel loin de la maison, comme le Manoir Ronald McDonald, est une priorité du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Des projets novateurs comme celui du Manoir Willow témoignent des effets positifs qu'il est possible de créer lorsque tous les ordres de gouvernement collaborent avec des bailleurs de fonds privés pour améliorer la qualité de vie des Canadiens. »

Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

« Nous sommes profondément reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour cet investissement transformateur dans le Manoir Willow. Cet engagement de 18 millions de dollars nous rapproche considérablement de la concrétisation du projet du Manoir Willow pour les familles de la Colombie-Britannique et du Yukon. Grâce à ce financement, nous pourrons accroître notre capacité à accueillir davantage de familles pour qu'elles puissent rester près de leurs enfants pendant qu'ils reçoivent des soins médicaux vitaux, en leur offrant non seulement un endroit où séjourner, mais aussi le réconfort, le sentiment de communauté et la compassion qui font toute la différence dans les moments les plus difficiles. »

Richard Pass, PDG, Manoirs Ronald McDonald de la C.-B. et du Yukon

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 18 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et 810 000 $ dans le cadre du Programme de construction verte en bois (CVBois). La contribution de la Fédération canadienne des municipalités s'élève à 275 000 $.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le Programme de construction verte en bois (CVBois) encourage l'utilisation de technologies et de systèmes de construction novateurs à base de bois dans des projets de construction qui sont représentatifs de la région et facilement reproductibles.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral alloué au projet est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Programme de construction verte en bois (CVBois)

Programme de construction verte en bois (CVBois) - Ressources naturelles Canada

