OTTAWA, ON, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de Canadiens ont du mal à trouver un logement qu'ils ont les moyens de payer. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, d'alléger les formalités administratives et d'accélérer la construction de logements. Le gouvernement du Canada est intervenu en adoptant une nouvelle approche audacieuse visant à accroître l'offre de logements au Canada et a lancé Maison Canada, une nouvelle agence fédérale qui financera et bâtira des logements abordables à grande échelle, tout en catalysant une industrie de la construction résidentielle plus productive.

Dans les 100 jours qui ont suivi l'entrée en fonction d'Ana Bailão en tant que présidente-directrice générale, Maisons Canada a réalisé des progrès mesurables dans la lutte contre la crise du logement qui sévit au Canada : des ententes historiques ont été signées avec les provinces et les municipalités, six projets sont en voie de réalisation sur des terres fédérales, on s'est engagé à fournir des milliers de logements abordables, avec le début des travaux cette année, et d'autres sont à venir. Ces résultats démontrent comment une nouvelle approche, axée sur la rapidité, l'innovation et la collaboration, permet de transformer l'ambition en action concrète.

Dans le cadre de l'approche de construction directe, jusqu'à 4 000 logements seront créés sur des terres fédérales : Des demandes de qualifications ont été publiées pour six sites dont l'aménagement suivant un modèle de construction directe permettra d'accélérer la construction en priorisant les méthodes du modulaire et du préfabriqué : Arbo (Toronto) - Le projet d'aménagement résidentiel permettra de fournir 540 nouveaux logements sur une partie du site Arbo Downsview, à Toronto, en utilisant des méthodes modernes de construction. Au moins 40 pour cent de ces logements seront abordables et de types variés afin de soutenir les familles de la classe moyenne. Le gouvernement investit également jusqu'à 283 millions de dollars pour développer davantage les infrastructures locales pour créer jusqu'à 63 000 nouveaux logements dans le quartier Downsview. Naawi-Oodena (Winnipeg) - Naawi-Oodena est un projet de réaménagement historique entrepris en partenariat par les Premières Nations signataires du Traité n°1 et la Société immobilière du Canada en vue de créer une communauté dynamique et inclusive qui respecte la culture autochtone tout en participant aux efforts visant à répondre aux besoins du Canada en matière de logement. Maisons Canada fournira 320 logements sur une parcelle réservée sur une partie du site. Village à Griesback (Edmonton) - Deux parcelles du coin nord-est de la propriété du Village à Griesbach seront réservées pour la construction 355 nouveaux logements. Pointe-de-Longueil (Longueuil) - Propriété située au bord du fleuve Saint-Laurent dans le secteur Longue-Rive de la Ville de Longueuil. Le travail de Maisons Canada permettra de bâtir 1 055 logements sur ce site, dont 40 pour cent seront des logements hors marché. Heron (Ottawa) - On prévoit la construction d'environ 1 100 logements sur cette propriété fédérale de 18 acres située à seulement 20 minutes du centre-ville d'Ottawa. Parc Shanon (Dartmouth) - Dans la première phase, une parcelle du terrain de Parc Shanon est réservée pour une approche de construction directe en vue de créer jusqu'à 630 logements pour différents marchés. On prévoit qu'au moins 40 pour cent de ces logements seront fournis à une valeur inférieure à celle du marché afin d'être abordables pour les ménages à faible et moyen revenu.

Des demandes de qualifications ont été publiées pour six sites dont l'aménagement suivant un modèle de construction directe permettra d'accélérer la construction en priorisant les méthodes du modulaire et du préfabriqué : Jusqu'à 3 000 nouveaux logements à Ottawa : dans le cadre d'un partenariat avec la Ville d'Ottawa, un investissement allant jusqu'à 400 millions de dollars permettra d'accélérer la création de logements destinés à des ménages de divers revenus et des logements abordables, grâce à la mise en valeur de terrains, à la simplification des processus d'approbation et au financement de Maisons Canada, qui permettra de libérer des terrains fédéraux et municipaux pour une construction commençant en 2026. Dans le cadre de cette entente, la ville d'Ottawa réduira ou supprimera les frais de développement, les frais de permis et les taxes foncières et nous verrons l'accélération de la construction de logements.

Jusqu'à 1 430 logements en Nouvelle-Écosse : Jusqu'à 300 millions de dollars seront investis dans le cadre d'un partenariat en vue de créer des logements communautaires et à but non lucratif dans toute la province, avec entre autres la construction initiale sur le site de Parc Shannon, à Dartmouth. Ce partenariat comprend la création de logements supervisés et à prix inférieur au marché, et des efforts sont faits pour accélérer les autorisations et tirer parti des méthodes de construction modernes. La municipalité régionale d'Halifax se mobilise également, réunissant tous les ordres de gouvernement autour de la table pour offrir des logements abordables.

Passer rapidement de l'intérêt à l'investissement

Depuis la publication de son Cadre de politique d'investissement (plan d'action) et le lancement à la fin novembre de son portail national pour la soumission des propositions, Maisons Canada a suscité un vif intérêt partout au Canada. L'agence a reçu des propositions de chaque province et territoire; bon nombre font actuellement l'objet d'un examen et des centaines d'autres sont en préparation, ce qui lui permet de constituer un solide portefeuille de projets prêts à démarrer en 2026.

En 2026, Maisons Canada passera de la planification à la construction - ce qui permettra de mettre en chantier des projets dans le cadre de l'approche de construction directe, d'élargir les partenariats avec les provinces, les territoires et les municipalités et de fournir plus rapidement des milliers de logements abordables. L'agence continuera d'approuver des projets novateurs, de réduire les formalités administratives, de tirer parti des méthodes de construction modernes et d'optimiser chaque dollar fédéral.

« Nous nous attaquons à la crise du logement au Canada avec urgence et innovation. Maisons Canada démontre ce qu'il est possible de réaliser lorsque nous travaillons ensemble, en partenariat avec les provinces, les territoires, les municipalités et les organismes communautaires, afin d'accélérer les approbations, de tirer parti de terrains et d'optimiser chaque dollar fédéral pour offrir davantage de logements abordables aux Canadiens. Ces premières ententes établissent la norme quant à la manière dont nous allons accélérer la mise en œuvre de solutions en matière de logement à l'échelle du pays. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« En seulement 100 jours, nous sommes passés du concept à l'action : On s'est engagé à bâtir des milliers de logements, on a signé des ententes historiques, l'approche de construction directe a été lancée sur six sites et un portail national permet de passer de l'intérêt à l'action. C'est un modèle qui illustre la façon dont nous voulons travailler partout au Canada : en combinant rapidité, innovation et collaboration pour que les travaux commencent et que les logements soient plus vite construits pour ceux qui en ont le plus besoin. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Maisons Canada a été lancé le 14 septembre 2025, et sa présidente-directrice générale a officiellement pris ses fonctions le 29 septembre 2025, ce qui a marqué le début de son déploiement opérationnel.

Des demandes de qualifications ont été lancées dans le cadre d'une approche de construction directe pour six sites situés à Dartmouth, Longueuil, Ottawa, Toronto (a pris fin), Winnipeg et Edmonton. Sur ces sites, l'innovation et des méthodes de construction modernes seront privilégiées pour bâtir rapidement jusqu'à 4 000 logements abordables et durables.

Le portail national pour la soumission des propositions a été lancé fin novembre, il permet de passer de l'intérêt à des propositions prêtes pour un investissement. Des dizaines de propositions officielles ont été soumises et des centaines d'autres sont en préparation.

Des travaux sont en cours avec des partenaires de tout le pays afin de trouver des possibilités de collaboration pour fournir rapidement des logements abordables.

En travaillant en partenariat avec des organismes sans but lucratif, des organisations autochtones, des promoteurs privés et tous les ordres de gouvernement, et en maximisant chaque dollar fédéral investi, Maisons Canada accélère la construction des logements dont les Canadiens ont besoin, de façon plus rapide, plus intelligente et plus abordable.

