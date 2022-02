Un nouveau fonds de 900 000 $ pour soutenir les entreprises du territoire de l'agglomération de Québec

QUÉBEC, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds d'Emprunt Québec (FEQ) et la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ sont fiers d'annoncer la création d'un fonds de 900 000 $ visant à soutenir les entreprises œuvrant sur le territoire de l'agglomération de Québec.

Ce fonds local de solidarité (FLS) a comme objectif d'accélérer la réalisation de projets de démarrage, d'expansion et d'acquisition d'entreprises sur le territoire de l'agglomération. Sa mise sur pied est possible grâce à la participation de Fonds locaux de solidarité FTQ avec un crédit variable à l'investissement de 750 000 $ ainsi que du Fonds d'emprunt Québec et de ses partenaires avec des contributions totalisant 150 000 $.

« Nous désirons remercier deux partenaires importants sans qui la création du FLS n'aurait pu être possible : Filaction et Desjardins qui ont contribué à la mise de fonds initiale. La création de ce nouveau fonds nous permettra de soutenir la concrétisation de projets d'entreprises encore plus importants et la création et le maintien d'emplois durable et de qualité. », a déclaré monsieur Pierre-Luc Bonneville, président du Fonds d'emprunt Québec.

« Les caisses Desjardins de la grande région de Québec ont été interpellées dès le départ par cette initiative et ont souhaité soutenir sa création, qui permettra de propulser l'économie locale par le développement de petites et moyennes entreprises. Notre contribution représente une partie de l'apport de la communauté nécessaire au lancement du fonds. », a mentionné M. Alain Sauvé, directeur de la Caisse Desjardins de Limoilou.

« Issu d'un partenariat unique entre le Fonds de solidarité FTQ et la Fédération québécoise des municipalités, le réseau des FLS contribue chaque jour à la vitalité socioéconomique de nos communautés en misant sur les petites entreprises locales québécoises. Grâce à des investissements dans plus de 5 600 projets d'entreprises depuis trente ans et à l'instauration de nouveaux FLS comme celui-ci, notre réseau continue de faire ses preuves. C'est avec un immense plaisir que nous participons aujourd'hui à la création d'un nouveau FLS sur le territoire de l'agglomération de Québec, qui devient le 88e FLS au Québec », a conclu Éric Desaulniers, directeur général de la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ.

Le FLS, par son effet de levier, complétera le financement des projets d'entreprises du territoire. Il permettra aux entrepreneurs d'accéder à d'autres sources comme un prêt conventionnel d'une institution financière, une subvention, une mise de fonds ou un autre capital d'appoint. Le montant maximal des investissements qu'une entreprise peut recevoir du FLS est de 100 000 $.

Les demandes de financement peuvent être transmises dès maintenant auprès de l'équipe du Fonds d'Emprunt Québec.

