Le FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie et le Fonds Global 100 Corporate Knights Mackenzie offrent aux investisseurs et investisseuses du Canada une solution tout-en-un en actions mondiales de base

TORONTO, le 18 avril 2023 /CNW/ - En anticipation du Jour de la Terre, Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé le lancement du FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie (« le FNB ») et du Fonds Global 100 Corporate Knights Mackenzie (« le Fonds »). Ces nouvelles solutions de placement permettent aux investisseurs d'accéder à des occasions parmi les 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights.

Le FNB et le Fonds cherchent à reproduire le rendement de l'indice Corporate Knights Global 100 (« CKG 100 » ou « l'indice »), qui regroupe une sélection variée d'entreprises mondiales dotées d'une gestion solide, d'une solidité financière soutenue et de résultats exceptionnels dans 25 mesures de développement durable établies et maintenues par Corporate Knights. Pour ce faire, le FNB a l'intention de détenir les titres qui composent l'indice, avec les mêmes pondérations et rééquilibrés annuellement, alors que le Fonds investira dans le FNB.

« Plus que jamais, les Canadiens et Canadiennes souhaitent tenir compte de l'impact de leurs placements sur le développement durable, et le FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie et sa version constituée en fonds leur offre des solutions efficaces et simples pour accéder à la croissance des entreprises qui montrent la voie en matière de durabilité, » a déclaré Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « Nous sommes fiers de travailler de concert avec Corporate Knights, une firme de recherche sur l'économie durable de premier plan, pour offrir ces solutions diversifiées tout-en-un qui sont en adéquation avec les valeurs des Canadiens et Canadiennes. »

Les titres détenus dans le FNB et compris dans le CKG 100 sont des sociétés cotées en Bourse dont le chiffre d'affaires annuel est de plus de 1 milliard $ US et qui exercent leurs activités de façon durable, obtenant des scores élevés dans des catégories de durabilité telles que l'efficacité énergétique, les déchets, les émissions, l'utilisation de l'eau, l'équité salariale, la diversité, les fournisseurs durables et plus encore.

« Le FINB Global 100 Mackenzie constitue un aboutissement naturel de notre indice phare, lequel identifie depuis 2005 les chefs de file de leur secteur qui sont à la pointe de la transition vers le développement durable, » a déclaré Toby Heaps, chef de la direction et cofondateur de Corporate Knights. « Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Mackenzie dans leur effort visant à offrir des solutions d'investissement qui permettent aux Canadiens et Canadiennes de faire bouger les choses en accédant aux sociétés les plus durables au monde. »

« Placements Mackenzie et Corporate Knights partagent la conviction que les entreprises gérées de façon durable peuvent créer de la valeur pour les investisseurs, » a ajouté M. Gould. « Le FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie et à sa version constituée en fonds apportent aux investisseurs et investisseuses du Canada la satisfaction de savoir que leurs placements visent des sociétés axées sur la croissance qui s'engagent à adopter des pratiques durables. »

L'offre initiale du FNB est terminée, et ce FNB se négociera à la Bourse NEO à compter d'aujourd'hui sous le symbole MCKG. Le Fonds sera offert aux investisseurs particuliers par l'intermédiaire de leur courtier en épargne collective autorisé à compter du 20 avril 2023.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 194 milliards de dollars au 31 mars 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX: IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 260 milliards de dollars au 31 mars 2023. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Tous droits réservés. « Global 100 Corporate Knights » et d'autres marques de commerce liées à l'indice Global 100 de Corporate Knights (l'indice) sont des marques de commerce de Corporate Knights Inc. (Corporate Knights) et sont utilisées par Corporation Financière Mackenzie sous licence.

Tous les efforts sont déployés pour s'assurer que tous les renseignements contenus dans la présente publication sont exacts, mais Corporate Knights n'assume aucune responsabilité pour toute erreur ou pour toute perte résultant de l'utilisation de cette publication. Corporate Knights ne fait aucune réclamation, prédiction, garantie ou représentation de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant aux résultats à obtenir de l'utilisation de l'indice ou quant à l'adéquation ou la pertinence de l'indice à un usage particulier. Corporate Knights ne fournit pas de conseils en matière de placement et rien dans ce document ne doit être considéré comme constituant un conseil financier ou d'investissement.

L'inclusion d'un titre dans un indice ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention de cet actif. Corporate Knights maintient l'indice, mais ne gère pas les actifs réels. Les calculs de l'indice sont effectués par un tiers.

