UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE SAGUENAY

QUÉBEC, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est très fier d'annoncer la nomination de monsieur Cédrick Gagnon à titre de directeur du Conservatoire de musique de Saguenay (CMS). Le conseil d'administration du Conservatoire a entériné cette nomination au cours de la semaine du 15 juin dernier. Il prend ainsi la relève de Mme Louise Bouchard qui a occupé la fonction de directrice depuis 2015. L'entrée en fonction de Cédrick Gagnon est prévue le 10 août 2026.

Cédrick Gagnon, nouveau directeur du Conservatoire de musique de Saguenay (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

M. Cédrick Gagnon possède un solide parcours en gestion dans le secteur public. Ayant débuté son parcours en tant que professionnel au gouvernement du Canada, il a par la suite œuvré à titre de directeur général durant une dizaine d'années au sein de l'appareil municipal. Il y a dirigé l'ensemble des opérations organisationnelles dans un contexte exigeant de gouvernance, de développement stratégique et de gestion d'enjeux structurants.

M. Gagnon est titulaire d'une maîtrise en administration publique (option pour gestionnaires) de l'École nationale d'administration publique. Auparavant, il a complété un baccalauréat à l'Université Laval avec une formation en droit, en économie et en science politique. Il a également obtenu un certificat en études est-asiatiques (option Corée) de l'Université de Montréal et l'Université Yonsei de Séoul. Animé par une grande soif d'apprendre, il poursuit le développement de ses connaissances à l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. Du côté musical, il a réalisé des études en interprétation classique, option contrebasse, au Conservatoire de musique de Saguenay.

Parallèlement à sa carrière en gestion, M. Gagnon a maintenu un engagement soutenu envers la pratique musicale et le milieu de la musique classique au Québec. Il a occupé le pupitre de contrebasse solo au sein de l'Orchestre symphonique de l'Abitibi-Témiscamingue, de l'Orchestre symphonique de Lévis et de l'Ensemble Vent et Percussion de Québec. Il a également collaboré avec plusieurs autres formations, dont l'Orchestre symphonique de l'Estuaire et l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord, ayant ainsi eu l'occasion de se produire aux côtés d'artistes chevronnés et de voir l'émergence de la relève.

M. Gagnon se dit impatient de travailler avec les équipes administratives, le corps professoral, les élèves et les partenaires du Conservatoire de musique de Saguenay afin de contribuer au développement culturel ainsi qu'à l'accessibilité d'une formation musicale de haut niveau dans la région. « L'expérience de gestion de M. Gagnon, son leadership et son attachement à la région sont de précieux atouts pour le développement et le rayonnement du Conservatoire de musique de Saguenay. Nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de notre équipe de direction », souligne Marc Hervieux, directeur général du CMADQ.

Le Conservatoire tient également à remercier chaleureusement Mme Louise Bouchard pour ses nombreuses années à la direction du CMS. Son engagement indéfectible envers les élèves, le personnel et la communauté culturelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean a contribué de manière significative au rayonnement de l'établissement.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est l'une des institutions les plus prestigieuses dans le domaine des arts de la scène. Il regroupe neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique, situées dans sept villes à travers le Québec : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Depuis sa fondation en 1942, le Conservatoire forme des artistes qui se distinguent sur la scène internationale. Avec un corps professoral d'excellence, il accompagne et propulse les jeunes talents en leur offrant une formation de haut niveau, axée sur la rigueur, la créativité et l'excellence.

Facebook | LinkedIn | Instagram

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Source : Isabelle Bérubé, Directrice des communications, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec