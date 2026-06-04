PRÈS DE 85 FINISSANTES ET FINISSANTS DU CONSERVATOIRE PRÊTS À PRENDRE LEUR ENVOL

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est fier d'annoncer que 84 étudiantes et étudiants du réseau du Conservatoire ont terminé cette année leur premier ou leur deuxième cycle universitaire. Originaires de Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay et Trois-Rivières, ces artistes de la relève s'apprêtent à faire leur entrée dans le milieu professionnel après plusieurs années de formation intensive.

Finissantes et finissants en art dramatique et en musique

La cohorte 2026 réunit 47 instrumentistes, 6 chanteuses et chanteurs, 5 compositrices et compositeurs, 20 comédiennes et comédiens, 4 scénographes ainsi que 2 metteuses et metteurs en scène.

Formés au sein des différents établissements du Conservatoire, ces artistes ont développé leur pratique dans un environnement où l'apprentissage se fait autant en classe que sur scène. Au cours de leur parcours, les étudiantes et étudiants ont multiplié les occasions de se produire devant public. Concerts, récitals, créations, productions théâtrales, collaborations artistiques et projets professionnalisant leur ont permis de développer leur identité artistique tout en acquérant l'expérience nécessaire pour amorcer leur carrière.

« Chaque cohorte qui termine ses études nous rappelle à quel point la relève artistique québécoise est talentueuse, créative et engagée. Derrière chaque diplôme se trouvent des années de travail, de discipline et de passion. Nous sommes extrêmement fiers de ces artistes qui contribueront bientôt à enrichir la vie culturelle du Québec et d'ailleurs », souligne Marc Hervieux, directeur général du CMADQ.

Plusieurs de ces finissantes et finissants poursuivront leur perfectionnement au sein de programmes spécialisés, de stages et de résidences artistiques, tandis que d'autres entreprendront dès maintenant leur carrière professionnelle sur les scènes, dans les orchestres, les compagnies de théâtre et les milieux de création.

Ces réussites témoignent du talent et de la persévérance des étudiantes et étudiants, mais également du travail remarquable du corps professoral du Conservatoire. Composé de plus de 256 membres à travers le réseau, celui-ci joue un rôle essentiel dans l'accompagnement et le développement de la relève artistique québécoise.

Pour souligner le parcours de ces artistes en devenir, le Conservatoire invite le public à visiter son site Web afin de découvrir les portraits de chacune et chacun des diplômés en musique et en art dramatique. Une vidéo met également en lumière les étudiantes et étudiants à la maîtrise en musique ayant obtenu une distinction du jury lors de leur récital de fin de cycle universitaire. Nous vous invitons à la visionner ici.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

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SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Source : Isabelle Bérubé ([email protected]), Directrice des communications