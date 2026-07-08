LA SEMAINE CHANTANTE : UN ÉVÉNEMENT ESTIVAL INCONTOURNABLE POUR LE RÉSEAU DU CONSERVATOIRE

RIMOUSKI, QC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Pour une 4e édition, la Semaine chantante célébrera à nouveau l'art lyrique dans le cadre enchanteur des Jardins de Métis, du 19 au 25 juillet 2026. Cet événement musical estival d'envergure pour le réseau du Conservatoire rassemblera une trentaine d'étudiantes et étudiants en chant provenant des conservatoires de musique de Gatineau, Montréal, Québec, Saguenay, Trois-Rivières et Rimouski. Cette année, la Semaine chantante s'inscrit dans les festivités soulignant le 100e anniversaire des Jardins de Métis.

4e édition de la Semaine chantante, du 19 au 25 juillet 2026

Les jeunes participantes et participants profiteront d'une programmation riche et diversifiée leur permettant de perfectionner leur jeu scénique et leur technique vocale, avec la précieuse collaboration de la comédienne Alice Pascual et de la contralto Marie-Nicole Lemieux. En nouveauté cette année, la présence d'un quatuor vocal issu du réputé Ensemble ArtChoral, chœur professionnel reconnu pour leur interprétation a capelle et dédié à la musique chorale au Québec, au Canada et à l'international. Le quatuor accompagnera et guidera les élèves participant à la chorale déambulatoire, en plus d'offrir plusieurs prestations publiques tout au long de la semaine.

En ouverture de programmation, le dimanche 19 juillet, le public est convié au traditionnel pique-nique musical. Au cœur de la semaine, le public est invité au premier apéro-opéra, proposant un pastiche d'œuvres lyriques inspiré des Noces de Figaro, des Demoiselles au couvent et de Treize à la douzaine. Le lendemain, le jeudi 23 juillet, un second apéro-opéra présentera des scènes de Dans la forêt des sopranos et de Daphnis et Chloé. La semaine se conclura en beauté le samedi 25 juillet avec un récital solo de la soprano Karina Gauvin qui aura lieu à l'Église Saint-Octave-de-Métis dès 16 h.

Afin de souligner le 100e anniversaire des Jardins de Métis, un cabaret festif viendra compléter cette 4e édition le vendredi 24 juillet en soirée. Les étudiantes et étudiants avancés du Conservatoire y prendront part, partageant la scène avec plusieurs invités spéciaux, dont le ténor Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire, ainsi que des membres du corps professoral. Une soirée unique et rassembleuse à ne pas manquer.

« Au Conservatoire, nous avons à cœur de faire vivre de vraies expériences de scène à nos étudiantes et étudiants. La Semaine chantante leur permet de le faire, entourés d'artistes d'expérience, dans un contexte inspirant et concret. », affirme Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

La plupart des activités de la Semaine chantante sont offertes gratuitement aux personnes qui auront acquitté leur droit d'entrée aux Jardins de Métis. Pour les événements payants, les billets seront disponibles sous peu sur le site web des Jardins de Métis, et pour le récital de Karina Gauvin, les billets sont en vente sur la billetterie du Conservatoire au tarif de 30 $ pour les adultes et de 10 $ pour les étudiants (taxes et frais inclus).

La présente édition de la Semaine chantante est rendue possible grâce au soutien du Fonds Mécénat Musica. Ce nouveau partenariat, conclu au printemps dernier, vient également assurer la pérennité de la 5e édition à l'été 2027.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

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SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Informations : Isabelle Bérubé, Directrice des communications, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, [email protected]