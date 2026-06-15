LA RELÈVE DU CONSERVATOIRE EN ART DRAMATIQUE S'ENVOLE POUR LE FESTIVAL OFF AVIGNON

Le 1er juillet prochain, les deux cohortes s'envoleront vers l'un des plus importants rendez-vous des arts vivants de la francophonie afin d'y présenter leurs productions théâtrales de fin de deuxième année. Cette expérience marquante s'inscrit au cœur de leur parcours de formation alors que les jeunes interprètes s'apprêtent à amorcer leur dernière année d'études au Conservatoire.

Pour une troisième année consécutive, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal prendra part au festival avec Gloucester : délire shakespearien de Simon Boudreault et Jean-Guy Legault dans une mise en scène de Frédéric Blanchette. La pièce sera présentée du 4 au 18 juillet, au Théâtre Archipel. L'édition 2025 avait été couronnée de succès pour l'équipe du CADM : présenté à guichets fermés à six reprises, leur spectacle avait suscité un vif intérêt du public et obtenu une belle couverture médiatique.

Le Conservatoire d'art dramatique de Québec fera quant à lui ses débuts à Avignon avec Faire l'amour, un texte d'Anne-Marie Olivier mis en scène par Frédérique Bradet, présenté également du 4 au 18 juillet au Théâtre Pixel Avignon.

La veille du début du festival, les deux cohortes participeront à la grande parade d'ouverture du Off en défilant devant les festivaliers afin de faire connaître leurs spectacles respectifs. Au total, treize représentations seront offertes au public lors de leur séjour à Avignon. Les artistes du Conservatoire auront également la chance de participer à diverses rencontres professionnalisantes avec plusieurs étudiants des quatre coins du monde.

Chaque été, le festival Off Avignon rassemble des milliers d'artistes, diffuseurs, programmateurs, journalistes et amateurs de théâtre venus du monde entier. Pour les étudiantes et étudiants du Conservatoire, il s'agit d'une occasion unique de présenter leur travail dans un contexte professionnel et de découvrir l'effervescence de la création théâtrale internationale.

« Un avantage considérable dans notre offre de formation au Conservatoire, c'est de faire vivre à nos jeunes des expériences qui s'apparentent le plus possible au monde professionnel. Présenter un spectacle dans un contexte aussi stimulant, devant un public varié et au cœur d'un événement théâtral d'envergure internationale, constitue une étape importante de leur parcours artistique. Je leur souhaite tout le succès qu'ils méritent. Je suis convaincu qu'ils représenteront le Conservatoire et la relève théâtrale québécoise avec audace et passion », souligne Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

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SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Source :Isabelle Bérubé ([email protected]), Directrice des communications